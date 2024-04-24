Російські телеграм-канали писали про пожежу у Смоленській та Липецькій області, а згодом також писали про займання у Воронежі. Ймовірно, під ударом були НПЗ, передає 24 Канал.
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Пожежі доволі масштабні
У Смоленській області спалахнула масштабна пожежа. Росіяни діляться кадрами із місця події. один із авторів відео зазначає, що "чути, як горить". Точно невідомо, який саме об'єкт опинився у вогні, однак, ймовірно, мовиться про нафтопереробний завод у Ярцевському районі регіону Росії.
У Росії, ймовірно, горить НПЗ: дивіться відео
Крім відео, росіяни також діляться й фото. Можна роздивитись, що займання набрало силу. У Росії наполягають, що займання сталося внаслідок атаки безпілотників.
Пожежа у Смоленській області: дивіться фото
Крім цього, пишуть також, що у Воронезькій області теж щось горить. Варто зазначити, що там спочатку теж заявляли про "перехоплення" дронів. Водночас у мережі поширюють відео, однак наразі невідомо, чи цей запис дійсно звідти та, чи актуальний він.
У Воронежі теж може щось горіти: дивіться відео
Буданов сказав, чи будуть нові удари по Росії
- Західні журналісти вкотре взяли інтерв'ю в очільника ГУР Буданова. Він розказав, чи планує Україна завдавати нових ударів по тилу росіян.
- Кирило Буданов сподівається, що українські атаки на території Росії триватимуть. Ідея в тому, щоб показати безсилля Путіна, мовляв, він не може захистити населення від проникнення війни в Росію.
- Глава ГУР пояснив: коли людина живе в Санкт-Петербурзі і бачить війну тільки по телевізору, вона буде підтримувати бойові дії. Але коли якийсь об'єкт атакують біля вашого будинку, ви почнете нервувати – як мінімум.