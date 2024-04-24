Российские телеграмм-каналы писали о пожаре в Смоленской и Липецкой области, а затем также писали о возгорании в Воронеже. Вероятно, под ударом были НПЗ, передает 24 Канал.

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Пожары довольно масштабные

В Смоленской области вспыхнул масштабный пожар. Россияне делятся кадрами с места происшествия. один из авторов видео отмечает, что "слышно, как горит". Точно неизвестно, какой именно объект оказался в огне, однако, вероятно, говорится о нефтеперерабатывающем заводе в Ярцевском районе региона России.

В России, вероятно, горит НПЗ: смотрите видео

Кроме видео, россияне также делятся и фото. Можно рассмотреть, что возгорание набрало силу. В России настаивают, что возгорание произошло в результате атаки беспилотников.

Пожар в Смоленской области: смотрите фото

Кроме этого, пишут также, что в Воронежской области тоже что-то горит. Стоит отметить, что там сначала тоже заявляли о "перехвате" дронов. В то же время в сети распространяют видео, однако пока неизвестно, действительно ли эта запись оттуда и, актуальна ли она.

В Воронеже тоже может что-то гореть: смотрите видео

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