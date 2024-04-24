Утром 24 апреля в Одессе раздавались взрывы. Россия ударила по месту хранения выведенной из строя автомобильной техники.
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Враг хочет атаковать инфраструктуру
Враг пытается выискивать объекты военной инфраструктуры в тылу. К счастью, обошлось без жертв, ведь военные там не находились.
Россия не жалеет дорогостоящих боеприпасов.
На этот раз атака могла обойтись ему в почти 10 миллионов долларов США,
– говорится в сообщении.
Ранее сообщали, что в результате удара есть по меньшей мере одна пострадавшая и существенные разрушения. В общем, враг постоянно кроет огнем Одессу и прифронтовые территории на Востоке и Юге.
В Харькове 6 пострадавших
- В ночь на 24 апреля Россия ударила по Харькову. В результате обстрела Харькова есть пострадавшие. В Харьковской ОГА рассказали детали последствий циничного удара противника.
- Ночью в Шевченковском районе города произошло попадание С-300 в землю.
- В результате этого повреждено остекление и внешняя отделка 3 многоквартирных домов, 2 офисных зданий, 3 нежилых домов, а также газовая магистраль. По данным ОВА, всего повреждено 568 окон и 33 авто.