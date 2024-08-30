В последний раз оккупанты активно использовали Ту-95МС во время обстрелов 26 и 27 августа. Бомбардировщики знатные переносить и выпускать ракеты типа Х-101, однако даже с этой базовой функцией у россиян возникают определенные нюансы.

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Ограниченные ресурсы Ту-95МС

По словам экспертов, часто один Ту-95МС несет только 2, а то и 1 ракету из максимально возможных восьми. В частности, это указывает на ограничения, с которыми сталкиваются российские военные.

Среди причин такого использования бомбардировщиков – старение фюзеляжей самолетов, выпускавшихся 40 лет назад, и дополнительная нагрузка от внешних узлов подвески ракет Х-101.

Обратите внимание! Проанализировав открытые источники, военный портал Defense Express вычислил, что ресурс двигателей НК-12МП Ту-95МС составляет 5 тысяч летных часов. Это является одним из факторов, что может свидетельствовать об исчерпании потенциала этих российских самолетов.

Важно, что также ремонтные возможности Кремля существенно ограничены. Максимально россияне могут одновременно обслуживать, вероятно, только до восьми стратегических бомбардировщиков.

Восемь стратегических бомбардировщиков на ремонте – это максимум, который они могут заявить по мощностям собственного ОПК,

– предполагают аналитики.

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К тому же учитывая заявленную российскими пропагандистами перспективу службы Ту-95МС до 2040 года, становится понятно, что Москва собирается экономить ресурс своих стратегических бомбардировщиков.