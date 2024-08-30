В последний раз оккупанты активно использовали Ту-95МС во время обстрелов 26 и 27 августа. Бомбардировщики знатные переносить и выпускать ракеты типа Х-101, однако даже с этой базовой функцией у россиян возникают определенные нюансы.
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Ограниченные ресурсы Ту-95МС
По словам экспертов, часто один Ту-95МС несет только 2, а то и 1 ракету из максимально возможных восьми. В частности, это указывает на ограничения, с которыми сталкиваются российские военные.
Среди причин такого использования бомбардировщиков – старение фюзеляжей самолетов, выпускавшихся 40 лет назад, и дополнительная нагрузка от внешних узлов подвески ракет Х-101.
Важно, что также ремонтные возможности Кремля существенно ограничены. Максимально россияне могут одновременно обслуживать, вероятно, только до восьми стратегических бомбардировщиков.
Восемь стратегических бомбардировщиков на ремонте – это максимум, который они могут заявить по мощностям собственного ОПК,
– предполагают аналитики.
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К тому же учитывая заявленную российскими пропагандистами перспективу службы Ту-95МС до 2040 года, становится понятно, что Москва собирается экономить ресурс своих стратегических бомбардировщиков.