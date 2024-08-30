Востаннє окупанти активно використовували Ту-95МС під час обстрілів 26 та 27 серпня. Бомбардувальники знатні переносити та випускати ракети типу Х-101, однак навіть з цією базою функцією у росіян виникають певні нюанси.

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Обмежені ресурси Ту-95МС

За словами експертів, часто один Ту-95МС несе лише 2, а то й 1 ракету з максимально можливих восьми. Зокрема, це вказує на обмеження, з якими стикаються російські військові.

Серед причин такого використання бомбардувальників – старіння фюзеляжів літаків, що випускалися 40 років тому, та додаткове навантаження від зовнішніх вузлів підвіски ракет Х-101.

Зверніть увагу! Проаналізувавши відкриті джерела, військовий портал Defense Express виснував, що ресурс двигунів НК-12МП Ту-95МС становить 5 тисяч льотних годин. Це є одним із факторів, що може свідчити про вичерпання потенціалу цих російських літаків.

Важливо, що також ремонтні можливості Кремля суттєво обмежені. Максимально росіяни можуть одночасно обслуговувати, ймовірно, лише до восьми стратегічних бомбардувальників.

Вісім стратегічних бомбардувальників на ремонті – це максимум, який вони можуть заявити по потужностях власного ОПК,

– припускають аналітики.

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До того ж враховуючи заявлену російськими пропагандистами перспективу служби Ту-95МС до 2040 року, стає зрозуміло, що Москва збирається економити ресурс своїх стратегічних бомбардувальників.