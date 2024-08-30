Востаннє окупанти активно використовували Ту-95МС під час обстрілів 26 та 27 серпня. Бомбардувальники знатні переносити та випускати ракети типу Х-101, однак навіть з цією базою функцією у росіян виникають певні нюанси.
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Обмежені ресурси Ту-95МС
За словами експертів, часто один Ту-95МС несе лише 2, а то й 1 ракету з максимально можливих восьми. Зокрема, це вказує на обмеження, з якими стикаються російські військові.
Серед причин такого використання бомбардувальників – старіння фюзеляжів літаків, що випускалися 40 років тому, та додаткове навантаження від зовнішніх вузлів підвіски ракет Х-101.
Важливо, що також ремонтні можливості Кремля суттєво обмежені. Максимально росіяни можуть одночасно обслуговувати, ймовірно, лише до восьми стратегічних бомбардувальників.
Вісім стратегічних бомбардувальників на ремонті – це максимум, який вони можуть заявити по потужностях власного ОПК,
– припускають аналітики.
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До того ж враховуючи заявлену російськими пропагандистами перспективу служби Ту-95МС до 2040 року, стає зрозуміло, що Москва збирається економити ресурс своїх стратегічних бомбардувальників.