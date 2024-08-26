Перед цим окупанти орієнтовно о 4:43 26 серпня підняли в небо 11 бортів Ту-95МС. Зокрема, моніторнгові канали писали, що чотири ворожі борти злетіли з Енгельса, пише 24 Канал.

Дивіться також Росіяни підняли Ту-95 для можливої атаки по Україні: що це за літаки та якими ракетами б'ють

Що відомо про атаку дронів по Саратову

Місцеві мешканці орієнтовно після 5:46 26 серпня почали писати про "приліт" безпілотників по Саратову. Вони нібито "врізалися у будинки, пошкоджено фасади висоток". У росіян традиційно "працює ППО".

Понад 4 гучні звуки жителі Саратова чули над містом.

У місцевих телеграм-каналах росіяни написали, що нібито дрони пошкодили будинок у житловий комплекс Volga Sky на набережній у Саратові та багатоповерхівку на вулиці Пушкіна у Енгельсі.

На місці нібито працювали рятувальники, швидка та поліція.

Дивіться також Ексспівробітник СБУ припустив, де саме Україна вперше застосувала "Паляницю"

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив, що нібито їхні засоби ППО "ліквідували" безпілотники. За його даними, у житлові будинки в Саратові та Енгельсі буцімто влучили уламки.

Проте окупанти переважно самі атакують свої житлові будинки, тому цілком ймовірно, що причиною влучань були не уламки дронів.