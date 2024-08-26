За інформацією моніторингових спільнот, це літаки з трьох аеродромів. Частина з них прямує до пускових рубежів, частина вже перебуває там. Ту-95МС здатні випускати крилаті ракети Х-101.

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Є загроза ракетної атаки 26 серпня: що відомо

О 04:43 ранку 26 серпня Повітряні сили у соціальних мережах повідомили, що у повітряному просторі Росії зафіксовано активність 11 бортів Ту-95МС.

У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!

– наголосили наші оборонці.

Буквально кілька хвилин перед цим моніторингові спільноти почали писати про ці літаки. Мовилося про 6 бортів, які злетіли з Оленьї, 4 з Енгельса та ще 1 з Дягілєво.

Вильоти можуть бути бойовими. Якщо це підтвердять Повітряні сили та стане відомо про пуски крилатих ракет, загрозу з неба можна очікувати ближче до 6 ранку.

Зауважте: в Україні триває повітряна тривога у більшості областей через пуски ворогом дронів-камікадзе типу "Шахед". причім мовиться про два напрямки, північний та південний, та декілька груп БпЛА.

Упродовж ночі 24 серпня сили ППО вже відпрацьовували повітряні цілі (безпілотники) у Київській області, про що повідомляла місцева влада. Також Повітряні сили писали про загрозу для Миргорода на Полтавщині та інших областей.