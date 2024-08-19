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Злет Ту-95МС з "Оленьї"
Монітори зафіксували передислокацію чотирьох Ту-95МС з аердрому "Оленья" на аеродром "Енгельс".
Існує ймовірність фактичних або імітаційних пусків крилатих ракет з району Саратовської області,
– пишуть пабліки.
Наближення до Саратовської області від 12:50.
Зазначимо, що днем раніше фіксувалася передислокація Ту-95МС з "Енгельса" та "Оленью" – тобто навпаки. Пусків ракет тоді зафіксовано не було.
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