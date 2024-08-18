Водночас Повітряні сили наразі не підтверджували зліт бомбардувальників. Наразі мета вильоту Ту-95МС невідома, однак у разі загрози – буде оголошено повітряну тривогу, передає 24 Канал.

Важливо Після тривалих і складних маневрів: ворог вдарив по Києву "Іскандером-К"

У Росії злетіли бомбардувальники Ту-95МС

Моніторингові телеграм-канали близько о 08:05 почали повідомляти, що у Росії злетіли стратегічні бомбардувальники. Мовиться про 4 борти Ту-95МС, які злетіли з аеродрому "Енгельс" у Саратовській області.

Наразі мета вильоту бомбардувальників невідома. Втім, у випадку загрози – буде оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, що Ту-95МС є носіями крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55. Такий тип озброєння є основним в масованих ракетних ударах по території України.

За оновленою інформацією, ймовірно, ворог проводить передислокацію бортів на аеродром "Оленья" в Мурманській області. Водночас Повітряні сили офіційно не підтверджували зліт ворожих бомбардувальників.

Уночі 18 серпня росіяни також підіймали бомбардувальники. Як писали моніторингові телеграм-канали, Ту-95МС імітували кілька пусків в районі Каспійського моря. Російські бомбардувальники ще протягом деякого часу кружляли над Каспієм, після чого повернулися на аеродром "Енгельс".

Водночас над аеродром "Енгельс" також кружляли бомбардувальники. Моніторингові телеграм-канали припускають, що, можливо, у ворога масштабні тренування.