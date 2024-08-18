Водночас Повітряні сили наразі не підтверджували зліт бомбардувальників. Наразі мета вильоту Ту-95МС невідома, однак у разі загрози – буде оголошено повітряну тривогу, передає 24 Канал.
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У Росії злетіли бомбардувальники Ту-95МС
Моніторингові телеграм-канали близько о 08:05 почали повідомляти, що у Росії злетіли стратегічні бомбардувальники. Мовиться про 4 борти Ту-95МС, які злетіли з аеродрому "Енгельс" у Саратовській області.
Наразі мета вильоту бомбардувальників невідома. Втім, у випадку загрози – буде оголошено повітряну тривогу.
За оновленою інформацією, ймовірно, ворог проводить передислокацію бортів на аеродром "Оленья" в Мурманській області. Водночас Повітряні сили офіційно не підтверджували зліт ворожих бомбардувальників.
Уночі 18 серпня росіяни також підіймали бомбардувальники. Як писали моніторингові телеграм-канали, Ту-95МС імітували кілька пусків в районі Каспійського моря. Російські бомбардувальники ще протягом деякого часу кружляли над Каспієм, після чого повернулися на аеродром "Енгельс".
Водночас над аеродром "Енгельс" також кружляли бомбардувальники. Моніторингові телеграм-канали припускають, що, можливо, у ворога масштабні тренування.