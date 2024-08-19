В случае объявления воздушной тревоги призываем не игнорировать угрозу и немедленно направляться в укрытие. Это поможет уберечь здоровье и жизнь.

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Взлет Ту-95МС с "Оленьи"

Мониторы зафиксировали передислокацию четырех Ту-95МС с аэродрома "Оленья" на аэродром "Энгельс".

Существует вероятность фактических или имитационных пусков крылатых ракет из района Саратовской области,

– пишут паблики.

Приближение к Саратовской области от 12:50.

Отметим, что днем ранее фиксировалась передислокация Ту-95МС с "Энгельса" и "Оленя" – то есть наоборот. Пусков ракет тогда зафиксировано не было.

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Напомним, что Ту-95МС являются носителями крылатых ракет типа Х-101/Х-555/Х-55. Такой тип вооружения является основным в массированных ракетных ударах по территории Украины.