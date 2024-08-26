Колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що нова зброя в арсеналі українських військ, однозначно, покаже себе. Однак важливо, аби виробництво таких засобів ураження було масштабоване.

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Виробництво безпілотників

На думку Івана Ступака, якщо у місяць Сили оборони вироблятимуть 50 – 100 "Паляниць", то це, ймовірно, матиме позитивну динаміку для протидії російським силам.

"Із кожним разом кількість таких безпілотників повинна збільшуватись", – зауважив він.

Перше застосування "Паляниці"

Колишній співробітник СБУ підкреслив, що на території Росії останнім часом лунає все більше вибухів. Це хороша робота українських військ. Він припустив, що ракету-дрон "Паляницю" ЗСУ вперше використали на аеродромі "Маринівка".

Ангари, де зберігалася російська авіаційна техніка було серйозно пошкоджено. Під час цього удару було використано касетні боєприпаси. Ймовірно, це був саме той приклад застосування "Паляниці",

– сказав він.

Іван Ступак додав, що ці безпілотники Україна може використовувати для ударів по військових цілях і у тимчасово окупованих регіонах. Також Сили оборони повідомили, що збільшують площу території Росії, яка буде під ураженням.

"Ракета-дрон "Паляниця", ймовірно, має збільшений радіус дії. І це, можливо, понад 2 тисячі кілометрів", – висловився колишній співробітник СБУ.