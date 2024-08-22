До слова, саме із Маринівки росіяни активно бомбардують лінію фронту в Україні. Про атаку стало відомо з джерел 24 Каналу в СБУ.

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Гасити аеродром у Маринівці "немає сенсу"

Уночі 22 серпня у Маринівці лунали потужні вибухи. Схоже, за планами російської "СВО", місцеві мешканці повинні були усі ніч та ранок слухати як вибухають склади, де зберігалися авіаційні КАБи, боєкомплекти та паливо-мастильні матеріали.

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Росіянам нібито уже повідомили про евакуацію, адже "гасити немає сенсу".

Над територією аеродрому у Маринівці підіймаються стовпи чорного диму, потужна детонація боєприпасів триває.

СБУ з хірургічною точністю працює по аеродромах, з яких ворог атакує Україну. Кожна така реалізація знижує перевагу росіян в повітрі та значно обмежує їхні авіаційні спроможності,

– зазначило поінформоване джерело в СБУ.