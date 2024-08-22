Про це повідомили росЗМІ. Також у мережі показали кадри сильної пожежі на аеродромі, передає 24 Канал.

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Вибухи на аеродромі "Маринівка"

Окупанти скаржаться, що Волгоградську область нібито атакували дрони. Російські телеграм-канали пишуть, що, за даними місцевих жителів, горить військовий аеродром "Маринівка" в селищі Жовтневий.

У мережі вже поширюють кадри сильної пожежі. Величезний стовп густого диму видно здалеку.

Це аеродром, це не городок, це аеродром горить!

– наголосив росіянин на одному з відео.

Пожежа на аеродромі "Маринівка": дивіться відео (обережно, ненормативна лексика, 18+)

Місцеві заявили, що їм сказали збирати документи, мовляв, ймовірна "евакуація". Росіяни скаржаться, що вибухають боєприпаси.

Нам оголосили зібрати документи. Можливо, буде евакуація. Вибухають снаряди, які в літаки завантажуються. Як вони там лежать, у хаотичному порядку, можуть летіти куди завгодно. Туди ні людей, нікого не підпускають. Гасити немає сенсу,

– розповіла жителька Волгоградської області.

Росіянка про вибухи на аеродромі: дивіться відео

ЗМІ пишуть, що на аеродромі "Маринівка" базуються літаки-розвідники Су-24МР та бомбардувальники Су-24М 2-ї окремої розвідувальної авіаційної ескадрильї (військова частина 77978) 4-го командування ВПС і ППО.