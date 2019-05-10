Волкер: Украинцы ясно дали понять – они стремятся вступить в ЕС и НАТО
Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США поддерживают стремление украинцев быть частью евроатлантических структур и вступить в Евросоюз.
Он заверил, что Соединенные Штаты не будут торговать правами украинского народа на переговорах в обмен на некие выгоды. Очевидно, он намекнул на переговоры между США и Россией.
Читайте также: На инаугурацию Зеленского приедет делегация США высокого уровня, – Волкер
Дипломат подчеркнул, что только украинцы могут определять свое будущее.
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время встречи с дипломатами государств-членов ЕС заверила, что смена высшего руководства страны не может изменить внешнеполитический курс Украины. Ведь тот закреплен в Конституции и его поддерживает большинство украинцев.
По словам вице-премьера, за последние три года Украина достигла качественного диалога с ЕС и НАТО – сотрудничество стало более системной, предсказуемой и эффективной. Сейчас в Кабмине работают над transition book – помощью для следующего правительства относительно продолжения начатых нынешним правительством евроинтеграционных реформ.
Поддерживают ли украинцы вступление в НАТО?
Согласно результатам исследования, которое провела Социологическая группа "Рейтинг" 16-23 января 2019 года, 46% украинцев поддержали бы референдум о вступлении в НАТО, 32% проголосовали бы против. Всего опросили 6000 украинцев в возрасте от 18 лет. Допустимая погрешность не превышает 1,3%.