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      Волкер: Украинцы ясно дали понять – они стремятся вступить в ЕС и НАТО

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      Курт Волкер
      Курт Волкер / Голос Америки

      Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США поддерживают стремление украинцев быть частью евроатлантических структур и вступить в Евросоюз.

      Он заверил, что Соединенные Штаты не будут торговать правами украинского народа на переговорах в обмен на некие выгоды. Очевидно, он намекнул на переговоры между США и Россией.

      Читайте также: На инаугурацию Зеленского приедет делегация США высокого уровня, – Волкер

      Дипломат подчеркнул, что только украинцы могут определять свое будущее.

      Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время встречи с дипломатами государств-членов ЕС заверила, что смена высшего руководства страны не может изменить внешнеполитический курс Украины. Ведь тот закреплен в Конституции и его поддерживает большинство украинцев.

      По словам вице-премьера, за последние три года Украина достигла качественного диалога с ЕС и НАТО – сотрудничество стало более системной, предсказуемой и эффективной. Сейчас в Кабмине работают над transition book – помощью для следующего правительства относительно продолжения начатых нынешним правительством евроинтеграционных реформ.

      Поддерживают ли украинцы вступление в НАТО?
      Согласно результатам исследования, которое провела Социологическая группа "Рейтинг" 16-23 января 2019 года, 46% украинцев поддержали бы референдум о вступлении в НАТО, 32% проголосовали бы против. Всего опросили 6000 украинцев в возрасте от 18 лет. Допустимая погрешность не превышает 1,3%.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Курт Волкер НАТО Евросоюз Новости США
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