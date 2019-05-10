Волкер: Украинцы ясно дали понять – они стремятся вступить в ЕС и НАТО

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США поддерживают стремление украинцев быть частью евроатлантических структур и вступить в Евросоюз.

Он заверил, что Соединенные Штаты не будут торговать правами украинского народа на переговорах в обмен на некие выгоды. Очевидно, он намекнул на переговоры между США и Россией.

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Дипломат подчеркнул, что только украинцы могут определять свое будущее.

США никогда не поступятся правами украинского народа на переговорах. Только украинцы могут определять своё будущее, и они ясно дали понять, что хотят, чтобы их суверенитет, их территория были частью евроатлантических структур. США их полностью поддерживают. https://t.co/zwzm8hOPSO — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 9 травня 2019 р.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время встречи с дипломатами государств-членов ЕС заверила, что смена высшего руководства страны не может изменить внешнеполитический курс Украины. Ведь тот закреплен в Конституции и его поддерживает большинство украинцев.

По словам вице-премьера, за последние три года Украина достигла качественного диалога с ЕС и НАТО – сотрудничество стало более системной, предсказуемой и эффективной. Сейчас в Кабмине работают над transition book – помощью для следующего правительства относительно продолжения начатых нынешним правительством евроинтеграционных реформ.

Поддерживают ли украинцы вступление в НАТО?

Согласно результатам исследования, которое провела Социологическая группа "Рейтинг" 16-23 января 2019 года, 46% украинцев поддержали бы референдум о вступлении в НАТО, 32% проголосовали бы против. Всего опросили 6000 украинцев в возрасте от 18 лет. Допустимая погрешность не превышает 1,3%.