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      На инаугурацию Зеленского приедет делегация США самого высокого уровня, – Волкер

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      Курт Волкер
      Курт Волкер / 24 канал

      Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского прибудет американская делегация самого высокого уровня. Однако еще согласовывается ее окончательный состав и дата приезда.

      К тому времени Волкер намерен провести личную встречу с Зеленским. Хотя, по его словам, уже имел беседу с будущим гарантом в период избирательной кампании – в феврале, пишет "Российская служба BBC".

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      "Мы ожидаем, когда определится точная дата, и тогда определим состав (делегации – 24 канал). Примерно в те дни я попробую с ним встретиться, чтобы обсудить конфликт в Донбассе и шаги, которые можно было бы сделать, чтобы вернуть покой и мир на эту землю", – отметил Волкер.

      А в отношении делегации добавил, что "это будет самый высокий уровень представительства, который будет соответствовать статусу инаугурации главы государства, что входит в число наших друзей".

      Когда состоится инаугурация Зеленского?Согласно законодательству, инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского должна состояться не позднее чем через 30 дней после официального объявления ЦИК результатов выборов. Поэтому, официально Зеленский станет президентом не позднее 3 июня.

      Сам Зеленский хочет, чтобы инаугурация состоялась 19 мая. Однако окончательную дату могут определить на заседании Верховной Рады 14 мая.

      В Верховной Раде уже зарегистрировали три постановления о дате инаугурации Владимира Зеленского. Соответствующие законопроекты внесли внефракционные нардепы Сергей Мищенко и Виктор Балога, которые предлагают провести мероприятие 19 мая. В то же время, нардеп Виталий Куприй убежден, что инаугурация должна состояться 20 мая.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Инаугурация Зеленского Курт Волкер
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