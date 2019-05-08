На інавгурацію Зеленського приїде делегація США найвищого рівня, – Волкер

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер повідомив, що на інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського прибуде американська делегація найвищого рівня. Проте ще узгоджується її остаточний склад та дата приїзду.

До того часу Волкер має намір провести особисту зустріч із Зеленським. Хоча, за його словами, вже мав бесіду із майбутнім гарантом у період виборчої кампанії – у лютому, пише "Російська служба BBC".

Читайте також: Інавгурація Зеленського: ймовірна дата

"Ми очікуємо, коли визначиться точна дата, і тоді визначимо склад (делегації – 24 канал). Приблизно в ті дні я спробую з ним зустрітися, щоб обговорити конфлікт в Донбасі і кроки, які можна було б зробити, щоб повернути спокій і мир на цю землю", – зазначив Волкер.

А стосовно делегації додав, що "це буде найвищий рівень представництва, який буде відповідати статусу інавгурації глави держави, що входить в число наших друзів".

Коли відбудеться інавгурація Зеленського?Згідно із законодавством, інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського має відбутись не пізніше ніж через 30 днів від офіційного оголошення ЦВК результатів виборів. Тому, офіційно Зеленський стане президентом не пізніше 3 червня.



Сам Зеленський хоче, щоб інавгурація відбулася 19 травня. Однак остаточну дату можуть визначити на засіданні Верховної Ради 14 травня.



У Верховній Раді вже зареєстрували три постанови щодо дати інавгурації Володимира Зеленського. Відповідні законопроекти внесли позафракційні нардепи Сергій Міщенко та Віктор Балога, які пропонують провести захід 19 травня. Водночас, нардеп Віталій Купрій переконаний, що інавгурація має відбутися 20 травня.



