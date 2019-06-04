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      Мендель назвала головну мету першого закордонного візиту Зеленського

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      Зеленський 4 червня здійснить перший закордонний візит у Брюссель
      Зеленський 4 червня здійснить перший закордонний візит у Брюссель / Getty images

      Президент України Володимир Зеленський 4 червня здійснить перший закордонний візит у Брюссель, де задекларує незмінність курсу України на інтеграцію до Євросоюзу і НАТО.

      Про це на брифінгу журналістам розповіла новопризначена прес-секретар президента України Юлія Мендель.

      Читайте також: Перша закордонна поїздка Зеленського: які ризики

      "Головна мета першого закордонного візиту Володимира Зеленського – надати чіткий та недвозначний сигнал партнерам про незмінність курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію", – наголосила вона.

      Речниця зауважила, що глава держави говорив про європейські цінності для України ще під час передвиборчої кампанії та вже на зустрічах із західними лідерами.

      На зустрічах з керівництвом ЄС та НАТО президент планує наголосити на тому, що нове керівництво держави взяло курс на глибинні перетворення і докорінні реформи, зокрема безкомпромісну боротьбу з корупцією,  сказала Мендель.

      Український президент очікує, що зарубіжні партнери висловлять подальшу підтримку Україні у боротьбі з агресією Росії. Також гарант надіється на фінансову, організаційну та експертну допомогу від Заходу процесу реформ в Україні.

      Окрім того, Зеленський планує зустрітися з:

      1. Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом,
      2. президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером,
      3. головою Європейської Ради Дональдом Туском,
      4. європейським комісаром з питань євро і соціального діалогу Валдісом Домбровскісом,
      5. президентом Польщі Анджеєм Дудою.

      Які ще закордонні візити планує Зеленський? Другий міжнародний візит президент Володимир Зеленський здійснить до Вашингтона. США – стратегічний партнер України і від Білого дому залежить вирішення багатьох важливих для нашої країни питань. Точна дата переговорів поки невідома.

      Зеленський має намір у першу чергу відвідати з міжнародним візитом і Німеччину.

      Окрім того, президента України запросили 2 липня відвідати Канаду: там саме відбуватиметься Конференція з підтримки реформ в Україні.

      ​Наразі у команді Зеленського ще опрацьовують графік поїздок глави держави на найближчу перспективу.

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      Теги: Володимир Зеленський Президент України Новини України Новини політики Європа Євросоюз НАТО Євроінтеграція
      Джерело: 24 Канал
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