Мендель назвала головну мету першого закордонного візиту Зеленського

Президент України Володимир Зеленський 4 червня здійснить перший закордонний візит у Брюссель, де задекларує незмінність курсу України на інтеграцію до Євросоюзу і НАТО.

Про це на брифінгу журналістам розповіла новопризначена прес-секретар президента України Юлія Мендель.

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"Головна мета першого закордонного візиту Володимира Зеленського – надати чіткий та недвозначний сигнал партнерам про незмінність курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію", – наголосила вона.

Речниця зауважила, що глава держави говорив про європейські цінності для України ще під час передвиборчої кампанії та вже на зустрічах із західними лідерами.

На зустрічах з керівництвом ЄС та НАТО президент планує наголосити на тому, що нове керівництво держави взяло курс на глибинні перетворення і докорінні реформи, зокрема – безкомпромісну боротьбу з корупцією, – сказала Мендель.

Український президент очікує, що зарубіжні партнери висловлять подальшу підтримку Україні у боротьбі з агресією Росії. Також гарант надіється на фінансову, організаційну та експертну допомогу від Заходу процесу реформ в Україні.

Окрім того, Зеленський планує зустрітися з:

Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером, головою Європейської Ради Дональдом Туском, європейським комісаром з питань євро і соціального діалогу Валдісом Домбровскісом, президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Які ще закордонні візити планує Зеленський? Другий міжнародний візит президент Володимир Зеленський здійснить до Вашингтона. США – стратегічний партнер України і від Білого дому залежить вирішення багатьох важливих для нашої країни питань. Точна дата переговорів поки невідома.



Зеленський має намір у першу чергу відвідати з міжнародним візитом і Німеччину.



Окрім того, президента України запросили 2 липня відвідати Канаду: там саме відбуватиметься Конференція з підтримки реформ в Україні.



​Наразі у команді Зеленського ще опрацьовують графік поїздок глави держави на найближчу перспективу.