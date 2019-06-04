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      Мендель назвала главную цель первого зарубежного визита Зеленского

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      Зеленский 4 июня совершит первый зарубежный визит в Брюссель
      Зеленский 4 июня совершит первый зарубежный визит в Брюссель / Getty images

      Президент Украины Владимир Зеленский 4 июня совершит первый зарубежный визит в Брюссель, где задекларирует неизменность курса Украины на интеграцию в Евросоюз и НАТО.

      Об этом на брифинге журналистам рассказала новоназначенная пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

      Читайте также: Первая зарубежная поездка Зеленского: какие риски

      "Главная цель первого зарубежного визита Владимира Зеленского – предоставить четкий и недвусмысленный сигнал партнерам о неизменности курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию", – подчеркнула она.

      Пресс-секретарь отметила, что глава государства говорил о европейских ценностях для Украины еще во время предвыборной кампании и уже на встречах с западными лидерами.

      На встречах с руководством ЕС и НАТО президент планирует подчеркнуть, что новое руководство государства взяло курс на глубокие преобразования и коренные реформы, в частности – бескомпромиссную борьбу с коррупцией,
      – сказала Мендель.

      Украинский президент ожидает, что зарубежные партнеры выскажут дальнейшую поддержку Украине в борьбе с агрессией России. Также гарант надеется на финансовую, организационную и экспертную помощь от Запада процесса реформ в Украине.

      Кроме того, Зеленский планирует встретиться с:

      1. Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом,
      2. президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером,
      3. председателем Европейского Совета Дональдом Туском,
      4. европейским комиссаром по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом,
      5. президентом Польши Анджеем Дудой.

      Какие еще зарубежные визиты планирует Зеленский?
      Второй международный визит президент Владимир Зеленский совершит в Вашингтон. США – стратегический партнер Украины и от Белого дома зависит решение многих важных для нашей страны вопросов. Точная дата переговоров пока неизвестна.

      Зеленский намерен в первую очередь посетить с международным визитом и Германию.

      Кроме того, президента Украины пригласили 2 июля посетить Канаду: именно там будет проходить Конференция по поддержке реформ в Украине.

      ​Сейчас в команде Зеленского еще прорабатывают график поездок главы государства на ближайшую перспективу.

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      Теги: Президент Украины Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Евросоюз Европа НАТО Евроинтеграция
      Источник: 24 Канал
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