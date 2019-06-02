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      Первая зарубежная поездка Зеленского: каковы риски

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      Президент Владимир Зеленский собирается в свой первый зарубежный визит. Уже 4 июня он поедет в Брюссель. После этого, вероятно, в столицу США, куда его пригласил Дональд Трамп.

      Европейский Союз и Соединенные Штаты – это стратегические партнеры Украины.

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      В Брюсселе расположены главные органы ЕС – одного из наших главных международных партнеров.

      "Президент Украины проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о безопасности ситуации на востоке Украины обсудит пути активизации международных усилий для завершения войны на Донбассе, обменяется мнениями с лидерами институтов ЕС и НАТО относительно дальнейших ключевых реформ в Украине", – написали на сайте Администрации Президента.

      макрон зеленський

      Первая поездка была в Париж, когда Зеленский был еще кандидатом

      Тем не менее, время для визита неудачное, считают эксперты. Сейчас в Евросоюзе продолжается передел власти. Здесь лишь неделю назад состоялись выборы в Европарламент, а теперь должны избрать нового главу Еврокомиссии.

      Да и в Украине не хватает политической определенности. Верховная рада распущена, депутаты готовятся к досрочным выборам. Кроме того, президент еще не определился с кандидатурой министра иностранных дел.

      Это ритуальный визит. Вроде того, как вы, как дальний родственник приходите на свадьбу, где вас особо не ждут, но вас пригласили, поэтому стоит прийти,
      – привел сравнение директор Института мировой политики Евгений Магда.

      Впрочем визит в Брюссель – необходим, говорят отечественные дипломаты, ведь, несет важный политический сигнал.

      "Для Украины, для украинских руководителей визит в Брюссель превратился в такой сакральный акт, то есть это больше, чем международный визит, это политический сигнал о том, что мы движемся туда независимо от фамилий президента Украины, президента Европейской комиссии", – отметил глава миссии Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

      Главная задача Зеленского на этом этапе – подтвердить, что Украина движется в направлении евроатлантической интеграции. Впрочем, учитывая неопытность украинского президента на международной арене этот визит может привести и к негативным последствиям.

      Я думаю, что есть угроза того, что Зеленского будут пытаться взять на слабо во время этого визита в Брюссель, во время этих переговоров будут предлагать ему, ну конечно не напрямую, а косвенно, все-таки пойти на определенные уступки,
      – отметил Евгений Магда.

      И такие уступки могут касаться, в частности, языкового закона, из-за которого Венгрия уже два года блокирует заседания комиссии Украина-НАТО.

      А вот в отечественном МИД уверяют: президента поддерживают профессиональные дипломаты с весомым профессиональным опытом. Поэтому не стоит бояться каких-то сюрпризов.

      "По той информации, которой я сейчас владею, я могу сказать, что подготовка к визиту ведется очень серьезная", – рассказал Дмитрий Кулеба.

      С кем Зеленский встретится в Брюсселе?

      1. президентом Европейского Совета Дональдом Туском,
      2. президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером,
      3. генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом,
      4. другими высокопоставленными чиновниками европейских и евроатлантических структур.

      О чем будет говорить Президент Украины?

      1. Зеленский проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуации безопасности на востоке Украины,
      2. обсудит пути активизации международных усилий для завершения войны на Донбассе,
      3. обменяется мнениями с лидерами институтов ЕС и НАТО относительно дальнейших ключевых реформ в Украине.

      Ожидается, что второй международный визит Владимир Зеленский совершит в Вашингтон. США – стратегический партнер Украины и от Белого дома зависит решение многих важных для нашей страны вопросов. Точная дата переговоров пока неизвестна.

      Кроме того, президента Украины пригласили 2 июля посетить Канаду: именно там будет проходить Конференция по поддержке реформ в Украине.

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      Автор: Мария Савчук
      Теги: Новости США Владимир Зеленский Администрация Президента Новости политики НАТО Дональд Трамп Евросоюз
      Источник: 24 канал
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