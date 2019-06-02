Первая зарубежная поездка Зеленского: каковы риски

Президент Владимир Зеленский собирается в свой первый зарубежный визит. Уже 4 июня он поедет в Брюссель. После этого, вероятно, в столицу США, куда его пригласил Дональд Трамп.

Европейский Союз и Соединенные Штаты – это стратегические партнеры Украины.

Читайте также: ЕС, Донбасс и отличия с Порошенко: как прошла встреча Зеленского с иностранными министрами

В Брюсселе расположены главные органы ЕС – одного из наших главных международных партнеров.

"Президент Украины проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о безопасности ситуации на востоке Украины обсудит пути активизации международных усилий для завершения войны на Донбассе, обменяется мнениями с лидерами институтов ЕС и НАТО относительно дальнейших ключевых реформ в Украине", – написали на сайте Администрации Президента.

Первая поездка была в Париж, когда Зеленский был еще кандидатом

Тем не менее, время для визита неудачное, считают эксперты. Сейчас в Евросоюзе продолжается передел власти. Здесь лишь неделю назад состоялись выборы в Европарламент, а теперь должны избрать нового главу Еврокомиссии.

Да и в Украине не хватает политической определенности. Верховная рада распущена, депутаты готовятся к досрочным выборам. Кроме того, президент еще не определился с кандидатурой министра иностранных дел.

Это ритуальный визит. Вроде того, как вы, как дальний родственник приходите на свадьбу, где вас особо не ждут, но вас пригласили, поэтому стоит прийти,

– привел сравнение директор Института мировой политики Евгений Магда.

Впрочем визит в Брюссель – необходим, говорят отечественные дипломаты, ведь, несет важный политический сигнал.

"Для Украины, для украинских руководителей визит в Брюссель превратился в такой сакральный акт, то есть это больше, чем международный визит, это политический сигнал о том, что мы движемся туда независимо от фамилий президента Украины, президента Европейской комиссии", – отметил глава миссии Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Главная задача Зеленского на этом этапе – подтвердить, что Украина движется в направлении евроатлантической интеграции. Впрочем, учитывая неопытность украинского президента на международной арене этот визит может привести и к негативным последствиям.

Я думаю, что есть угроза того, что Зеленского будут пытаться взять на слабо во время этого визита в Брюссель, во время этих переговоров будут предлагать ему, ну конечно не напрямую, а косвенно, все-таки пойти на определенные уступки,

– отметил Евгений Магда.

И такие уступки могут касаться, в частности, языкового закона, из-за которого Венгрия уже два года блокирует заседания комиссии Украина-НАТО.

А вот в отечественном МИД уверяют: президента поддерживают профессиональные дипломаты с весомым профессиональным опытом. Поэтому не стоит бояться каких-то сюрпризов.

"По той информации, которой я сейчас владею, я могу сказать, что подготовка к визиту ведется очень серьезная", – рассказал Дмитрий Кулеба.

С кем Зеленский встретится в Брюсселе?

президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, другими высокопоставленными чиновниками европейских и евроатлантических структур.

О чем будет говорить Президент Украины?

Зеленский проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуации безопасности на востоке Украины, обсудит пути активизации международных усилий для завершения войны на Донбассе, обменяется мнениями с лидерами институтов ЕС и НАТО относительно дальнейших ключевых реформ в Украине.

Ожидается, что второй международный визит Владимир Зеленский совершит в Вашингтон. США – стратегический партнер Украины и от Белого дома зависит решение многих важных для нашей страны вопросов. Точная дата переговоров пока неизвестна.

Кроме того, президента Украины пригласили 2 июля посетить Канаду: именно там будет проходить Конференция по поддержке реформ в Украине.