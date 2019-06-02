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      Перша закордонна поїздка Зеленського: які ризики

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      Президент Володимир Зеленський збирається у свій перший закордонний візит. Вже 4 червня він поїде у Брюссель. Після цього, ймовірно, до столиці США, куди його запросив Дональд Трамп.

      Європейський Союз та Сполучені Штати – це стратегічні партнери України.

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      У Брюсселі розташовані головні органи ЄС – одного з наших головних міжнародних партнерів.

      "Президент України поінформує партнерів у ЄС і НАТО про безпекову ситуацію на сході України, обговорить шляхи активізації міжнародних зусиль для завершення війни на Донбасі, обміняється думками з лідерами інституцій ЄС і НАТО щодо подальших ключових реформ в Україні", – написали на сайті Адміністрації Президента.

      макрон зеленський
      Перша поїздка була у Париж, коли Зеленський ще був кандидатом

      Проте, час для візиту невдалий, вважають експерти. Наразі в Євросоюзі триває перерозподіл влади. Тут лише тиждень тому відбулися вибори до Європарламенту, а тепер мають обрати нового главу Єврокомісії.

      Та й в Україні бракує політичної визначеності. Верховна рада розпущена, депутати готуються до дострокових виборів. Крім того президент ще не визначився з кандидатурою міністра закордонних справ.

      Це ритуальний візит. На кшталт того, як ви, як далекий родич приходите на весілля, де вас особливо не чекають, але вас запросили, тому варто прийти,
      – навів порівняння директор Інституту світової політики Євген Магда.

      Втім візит до Брюсселя – необхідний, кажуть вітчизняні дипломати, адже, несе важливий політичний сигнал.

      "Для України, для українських керівників візит до Брюсселя перетворився на такий сакральний акт, тобто це більше, ніж міжнародний візит, це політичний сигнал про те, що ми рухаємося туди незалежно від прізвищ президента України, чи президента Європейської комісії", – зазначив глава місії України при Раді Європи Дмитро Кулеба.

      Головне завдання Зеленського на цьому етапі – підтвердити, що Україна рухається в напрямку євроатлантичної інтеграції. Втім з огляду на недосвідченість українського президента на міжнародній арені цей візит може призвести й до негативних наслідків.

      Я думаю, що є загроза того, що Зеленського будуть намагатися взяти на слабо під час цього візиту до Брюсселя, під час цих переговорів будуть пропонувати йому, ну звичайно не напряму, а опосередковано, все-таки піти на певні поступки,
      – зазначив Євген Магда.

      І такі поступки можуть стосуватися, зокрема мовного закону, через який Угорщина вже два роки блокує засідання комісії Україна-НАТО.

      А от у вітчизняному МЗС запевняють: президента підтримують професійні дипломати з вагомим фаховим досвідом. Тож не варто боятися якихось сюрпризів.

      "З тієї інформації, якою я наразі володію, я можу сказати, що підготовка до візиту ведеться дуже серйозна", – розповів Дмитро Кулеба.

      З ким Зеленський зустрінеться у Брюсселі?

      1. президентом Європейської Ради Дональдом Туском,
      2. президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером,
      3. генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом,
      4. іншими високопосадовцями європейських та євроатлантичних структур.

      Про що говоритиме Президент України?

      1. Зеленський поінформує партнерів у ЄС і НАТО про безпекову ситуацію на сході України,
      2. обговорить шляхи активізації міжнародних зусиль для завершення війни на Донбасі,
      3. обміняється думками з лідерами інституцій ЄС і НАТО щодо подальших ключових реформ в Україні.

      Очікується, що другий міжнародний візит Володимир Зеленський здійснить до Вашингтона. США – стратегічний партнер України і від Білого дому залежить вирішення багатьох важливих для нашої країни питань. Точна дата переговорів поки невідома.

      Окрім того, президента України запросили 2 липня відвідати Канаду: там саме відбуватиметься Конференція з підтримки реформ в Україні.

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      Автор: Марія Савчук
      Теги: Новини політики Володимир Зеленський Євросоюз Новини США Адміністрація Президента Дональд Трамп НАТО
      Джерело: 24 канал
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