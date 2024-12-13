Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок пояснив в ефірі 24 Каналу, чому польські політики нерішучі у допомозі Україні. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зустрівся із президентом Франції Еммануелем Макроном, який лобіює ідею надання миротворчих військ Україні.

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Гість із Франції отримав чітку відмову від польського прем'єра-міністра. Клочок вбачає кілька причин відмови.

Польські політики говорять, що поки не пройдуть вибори – ніяких рішень публічних ухвалювати не будуть. Це справді дуже чутливе питання для польського суспільства. Якщо кандидат на посаду президента оголосить, що хоче поляків відправити в Україну, розумієте, яка негативна реакція буде? Ніхто його не буде підтримувати і голосувати за нього,

– пояснив Валерій Клочок.

Він вважає, що це один із ключових факторів.

Цікаво! Після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном польський прем'єр-міністр Дональд Туск пояснив свою відмову. Зокрема, за його словами, Польща несе найбільший тягар серед європейських країн через війну в Україні, оскільки забезпечує посилену оборону кордонів НАТО з Росією та Білоруссю.

Що думають політики Польщі

Всі кандидати, зокрема очільник сейму Шимон Головня, який вже оголосив про те, що висуває свою кандидатуру на пост президента Польщі, теж сказав, що таке рішення має бути в рамках НАТО.

Це і Дональд Туск, який прагне, щоб його кандидат отримав пост президента, це і очільник закордонного відомства у команді Туска. Ну, вони фактично говорять в один голос, тому там, на жаль, політика та вибори. Ніхто не дає гарантій, що їхня позиція буде і надалі такою,

– підсумував Клочок.

Він також згадав про слова Туска, який раніше говорив, що підтримує всі ідеї Макрона, але ідею дати війська Україні – не підтримав. Не останнім фактором відмови є і політична гра довкола кредитів з боку Сполучених Штатів Америки.

"Вони торгуються зараз з Дональдом Трампом для того, щоб отримати кредитів більше у військову галузь. Вони такі фінансові операції проводили також із Джо Байденом. Контрагенти отримували чимало кредитних коштів і постачали військове обладнання. Чого лише вартує контракт на постачання бойових гелікоптерів. Я вбачаю, що Польща саме так зараз себе поводить", – підсумував.

На сьогодні, лише Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив про намір надати Україні війська, однак вже у міністерстві закордонних справ країни з цим не погодились.