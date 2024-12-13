У відомстві з його твердженням не погодились та заявили, що наразі порушувати таке питання ще зарано. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням ANSA.

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Що заявили в МЗС Італії

Крозетто заявив, що чекає якомога швидшого обговорення про мир та миротворчу місію в Україні, а також у Газі та Лівані. Своєю чергою міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вважає, що обговорення миротворчої місії зараз "передчасне" і назвав пріоритетне завдання.

За його словами, наразі найважливіше домогтися справедливого миру, який не означатиме капітуляцію України. Він вважає, що аби зберегти мир, його спочатку треба досягти й переконатися, що він справедливий.

Говорити про будь-які ініціативи на наступний день передчасно,

– заявив він.

Нагадаємо, Франція пропонує надіслати в Україну в межах миротворчої місії військовий контингент. Суть місії – контролювати дотримання Росією домовленостей в разі проведення переговорів та припинення вогню.