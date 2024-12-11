Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова колишнього помічника генерального секретаря НАТО з питань оборонних інвестицій Каміля Гранда для матеріалу видання Rzeczpospolita.

До теми Франція та Британія обговорюють розміщення військ в Україні як гарантію безпеки, – чиновник НАТО

У чому полягає ідея Макрона щодо миротворчих військ

Каміль Гранд пояснив, що суть французької пропозиції полягає у направленні в Україну миротворчої місії, яка гарантуватиме, що Росія не порушить режим припинення вогню. Цей проєкт також розробляє і Французький інститут міжнародних відносин.

Його експертка Елі Тененбаум наголосила, що військовий контингент може налічувати п'ять бригад (близько 40 тисяч військовослужбовців). Командування однією з бригад могли б віддати Польщі.

У дискусії навколо гарантій безпеки для України сформувалися три основні моделі. "Німецька" модель, яка передбачає вступ України до НАТО, попри те, що деякі території залишаються під окупацією, стикається з опозицією як з боку США, так і з боку Німеччини. Тим часом "ізраїльська" модель несе в собі невизначеність, оскільки послідовне надання військової підтримки Україні залежить від фіскальних умов бюджетів США та Європи.

Третя – "корейська" модель: міжнародна миротворча місія, яка вже понад 70 років охороняє демаркаційну лінію між Південною і Північною Кореєю. Саме на цій третій моделі, з включенням елементів першої та другої, мали б ґрунтуватися гарантії безпеки для Києва,

– каже Гранд.

Експомічник генсека НАТО підкреслив важливість залучення до майбутніх місій широкої коаліції країн, поряд зі Сполученими Штатами, навіть якщо їхня участь буде переважно символічною. Він очікує, що Німеччина і Нідерланди можуть підтримати цю ініціативу після майбутніх виборів.

Відповідно до Конституції П'ятої республіки, президент Франції є головнокомандувачем, який самостійно приймає рішення про розгортання збройних сил і формування зовнішньої політики країни. Але без ухвалення бюджету залишається незрозумілим, як країна фінансуватиме участь у місії.

До слова, раніше журналісти видання Le Monde зазначали, що в європейських країнах знову заговорили про можливе введення західних військових в Україну. Це може статися на тлі потенційного зниження підтримки Києва з боку США з приходом нової адміністрації Трампа.