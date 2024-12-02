Так, іноземні солдати можуть бути розміщені на лінії розмежування для моніторингу режиму припинення вогню. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова високопоставленого чиновника НАТО на умовах анонімності виданню Радіо Свобода.

Дивіться також Замороження війни за "корейським сценарієм": хто такий Кіт Келлог і який його план щодо України

Чому Лондон та Париж говорять про відправку військ в Україну

Чиновник НАТО зазначає, що розмови про можливість розміщення військ в Україні ведуться лише в окремих столицях, не на рівні НАТО.

Зазначається, що Франція та Британія підготувати варіанти для різних сценаріїв розвитку подій, як саме можуть включитися країни Європи. Це потрібно, щоби в разі виникнення питання з боку адміністрації Трампа вони мали готові варіанти підтримки Києва.

Також анонімний співрозмовник каже, що розробка конкретних пропозицій і варіантів підтримки необхідна для того, щоб гарантувати участь союзників з Європи у мирних перемовинах України і Росії, які відбуватимуться за посередництвом Дональда Трампа.

До слова, нещодавно про те, що в Європі знов заговорили про введення військ в Україну писало видання Le Monde. Такі обговорення засекречені і відновилися через нову хвилю ескалації війни в Україні. Варіант з військами в Україні бути виходом, особливо у разі зміни зовнішньої політики США після повернення Трампа у Білий дім.