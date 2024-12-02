Так, иностранные солдаты могут быть размещены на линии разграничения для мониторинга режима прекращения огня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника НАТО на условиях анонимности изданию Радио Свобода.

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Почему Лондон и Париж говорят об отправке войск в Украину

Чиновник НАТО отмечает, что разговоры о возможности размещения войск в Украине ведутся только в отдельных столицах, не на уровне НАТО.

Отмечается, что Франция и Великобритания подготовить варианты для различных сценариев развития событий, как именно могут включиться страны Европы. Это нужно, чтобы в случае возникновения вопроса со стороны администрации Трампа они имели готовые варианты поддержки Киева.

Также анонимный собеседник говорит, что разработка конкретных предложений и вариантов поддержки необходима для того, чтобы гарантировать участие союзников из Европы в мирных переговорах Украины и России, которые будут проходить при посредничестве Дональда Трампа.

К слову, недавно о том, что в Европе вновь заговорили о введении войск в Украину писало издание Le Monde. Такие обсуждения засекречены и возобновились из-за новой волны эскалации войны в Украине. Вариант с войсками в Украине может быть выходом, особенно в случае изменения внешней политики США после возвращения Трампа в Белый дом.