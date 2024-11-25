Остановить конфликт могут как с помощью западных войск, так и частных военных кампаний. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Monde.

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Может ли Европа вмешаться в войну в Украине

Европа рассматривает возможность военного присутствия на украинской территории на фоне потенциального снижения поддержки Киева со стороны США.

Такие обсуждения, хотя и засекречены, но возобновились из-за новой волны эскалации войны в Украине, сообщает издание из "надежных источников". Это может быть выходом, особенно в случае изменения внешней политики США после 20 января 2025 года, когда Трамп может вернется в Белый дом.

Первые дебаты о введении войск были инициированы президентом Франции Эммануэлем Макроном в феврале во время встречи партнеров Украины в Париже. Однако эта инициатива встретила сопротивление некоторых европейских стран, в частности Германии. Несмотря на это, сценарий остается на обсуждении и не исключается.