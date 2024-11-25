Зупинити конфлікт можуть як за допомогою західних військ, так і приватних військових кампаній. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Le Monde.

Дивіться також Правильне рішення, – Макрон прокоментував дозвіл США бити ракетами вглиб Росії

Чи може Європа втрутитися у війну в Україні

Європа розглядає можливість військової присутності на українській території на тлі потенційного зниження підтримки Києва з боку США.

Такі обговорення, хоча й засекречені, але відновилися через нову хвилю ескалації війни в Україні, повідомляє видання з "надійних джерел". Це може бути виходом, особливо у разі зміни зовнішньої політики США після 20 січня 2025 року, коли Трамп може повернеться до Білого дому.

Перші дебати щодо введення військ були ініційовані президентом Франції Еммануелем Макроном у лютому під час зустрічі партнерів України в Парижі. Проте ця ініціатива зустріла опір деяких європейських країн, зокрема Німеччини. Незважаючи на це, сценарій залишається на обговоренні й не виключається.