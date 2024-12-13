Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок объяснил в эфире 24 Канала, почему польские политики нерешительны в помощи Украине. Премьер-министр Польши Дональд Туск встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который лоббирует идею предоставления миротворческих войск Украине.

Смотрите также Путин предлагал Польше поделить Украину: кто еще был вовлечен в это

Гость из Франции получил четкий отказ от польского премьера-министра. Клочок видит несколько причин отказа.

Польские политики говорят, что пока не пройдут выборы – никаких решений публичных принимать не будут. Это действительно очень чувствительный вопрос для польского общества. Если кандидат на пост президента объявит, что хочет поляков отправить в Украину, понимаете, какая негативная реакция будет? Никто его не будет поддерживать и голосовать за него,

– объяснил Валерий Клочок.

Он считает, что это один из ключевых факторов.

Интересно! После встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном польский премьер-министр Дональд Туск объяснил свой отказ. В частности, по его словам, Польша несет наибольшее бремя среди европейских стран из-за войны в Украине, поскольку обеспечивает усиленную оборону границ НАТО с Россией и Беларусью.

Что думают политики Польши

Все кандидаты, в частности глава сейма Шимон Головня, который уже объявил о том, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента Польши, тоже сказал, что такое решение должно быть в рамках НАТО.

Это и Дональд Туск, который стремится, чтобы его кандидат получил пост президента, это и глава зарубежного ведомства в команде Туска. Ну, они фактически говорят в один голос, поэтому там, к сожалению, политика и выборы. Никто не дает гарантий, что их позиция будет и в дальнейшем такой,

– подытожил Клочок.

Он также вспомнил о словах Туска, который ранее говорил, что поддерживает все идеи Макрона, но идею дать войска Украине – не поддержал. Не последним фактором отказа является и политическая игра вокруг кредитов со стороны Соединенных Штатов Америки.

"Они торгуются сейчас с Дональдом Трампом для того, чтобы получить кредитов больше в военную отрасль. Они такие финансовые операции проводили также с Джо Байденом. Контрагенты получали немало кредитных средств и поставляли военное оборудование. Чего только стоит контракт на поставку боевых вертолетов. Я вижу, что Польша именно так сейчас себя ведет", – подытожил.

На сегодня, только Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил о намерении предоставить Украине войска, однако уже в министерстве иностранных дел страны с этим не согласились.