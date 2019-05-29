Зеленський свою першу закордонну поїздку на посаді президента здійснить до Брюсселя
Перший робочий закордонний візит Президента України Володимира Зеленського відбудеться 4-5 червня до інституцій Євросоюзу та НАТО у Брюсселі.
З ким Зеленський зустрінеться у Брюсселі?
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- З президентом Європейської Ради Дональдом Туском,
- президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером,
- генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом,
- іншими високопосадовцями європейських та євроатлантичних структур.
Про що говоритиме Президент України?
- Зеленський поінформує партнерів у ЄС і НАТО про безпекову ситуацію на сході України,
- обговорить шляхи активізації міжнародних зусиль для завершення війни на Донбасі,
- обміняється думками з лідерам інституцій ЄС і НАТО щодо подальших ключових реформ в Україні.
Раніше заступник глави Адміністрації Президента Вадим Пристайко повідомив, що Німеччина буде однією з перших країн, яку з міжнародним візитом відвідає Зеленський.
Окрім того, президента України запросили 2 липня відвідати Канаду: там саме відбуватиметься Конференція з підтримки реформ в Україні.
Джерело: 24 канал
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