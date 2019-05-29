Зеленський свою першу закордонну поїздку на посаді президента здійснить до Брюсселя

Перший робочий закордонний візит Президента України Володимира Зеленського відбудеться 4-5 червня до інституцій Євросоюзу та НАТО у Брюсселі.

З ким Зеленський зустрінеться у Брюсселі?

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З президентом Європейської Ради Дональдом Туском,

президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером,

генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом,

іншими високопосадовцями європейських та євроатлантичних структур.

Про що говоритиме Президент України?

Зеленський поінформує партнерів у ЄС і НАТО про безпекову ситуацію на сході України,

обговорить шляхи активізації міжнародних зусиль для завершення війни на Донбасі,

обміняється думками з лідерам інституцій ЄС і НАТО щодо подальших ключових реформ в Україні.

Раніше заступник глави Адміністрації Президента Вадим Пристайко повідомив, що Німеччина буде однією з перших країн, яку з міжнародним візитом відвідає Зеленський.

Окрім того, президента України запросили 2 липня відвідати Канаду: там саме відбуватиметься Конференція з підтримки реформ в Україні.