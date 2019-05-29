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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Зеленський свою першу закордонну поїздку на посаді президента здійснить до Брюсселя

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      Зеленський вирушить з робочою поїздкою до Брюсселя
      Зеленський вирушить з робочою поїздкою до Брюсселя / President.gov.ua

      Перший робочий закордонний візит Президента України Володимира Зеленського відбудеться 4-5 червня до інституцій Євросоюзу та НАТО у Брюсселі.

      З ким Зеленський зустрінеться у Брюсселі?

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      • З президентом Європейської Ради Дональдом Туском,
      • президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером,
      • генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом,
      • іншими високопосадовцями європейських та євроатлантичних структур.

      Про що говоритиме Президент України?

      • Зеленський поінформує партнерів у ЄС і НАТО про безпекову ситуацію на сході України,
      • обговорить шляхи активізації міжнародних зусиль для завершення війни на Донбасі,
      • обміняється думками з лідерам інституцій ЄС і НАТО щодо подальших ключових реформ в Україні.

      Раніше заступник глави Адміністрації Президента Вадим Пристайко повідомив, що Німеччина буде однією з перших країн, яку з міжнародним візитом відвідає Зеленський.

      Окрім того, президента України запросили 2 липня відвідати Канаду: там саме відбуватиметься Конференція з підтримки реформ в Україні.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Війна на Донбасі Президент України Європа Євросоюз НАТО Дональд Туск Жан-Клод Юнкер Єнс Столтенберг
      Джерело: 24 канал
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