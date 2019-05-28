У Зеленського назвали країну, яку президент відвідає в першу чергу

Німеччина буде однією з перших країн, яку з міжнародним візитом відвідає новообраний президент України Володимир Зеленський.

Заступник глави Адміністрації Президента Вадим Пристайко в інтерв'ю "Укрінформу" розповів, що наразі у команді Зеленського ще опрацьовують графік поїздок глави держави на найближчу перспективу.

Читайте також: Володимир Зеленський вперше як президент приїхав на передову: фото

Німеччина безумовно буде однією з перших країн, які відвідає з візитом президент. Дата візиту поки ще не узгоджена,

– сказав Пристайко.

Україна високо цінує підтримку Німеччини, та ту роль, яку відіграє в цьому її канцлерка Ангела Меркель. Чиновник додав, що на робочих зустрічах у Берліні, звідки він напередодні повернувся, обговорювали двосторонню співпрацю України і Німеччини та мінські домовленості.

Окрім того, телефонна розмова Зеленського з Меркель після інавгурації була одним з перших предметних, а не вітальних телефонних контактів президента.

Також Пристайко не бачить проблеми в тому, що канцлерка Німеччини і президент Франції Еммануель Макрон провели тристоронні телефонні переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. Згодом Меркель розповіла Зеленському, що вони не обговорювали Україну, адже під час переговорів не було українського представника.

Куди ще може поїхати Зеленський з міжнародним візитом? Президента України Володимира Зеленського запросили відвідати Канаду 2 липня, коли там відбуватиметься Конференція з підтримки реформ в Україні. Тому, якщо глава держави прийме запрошення і відвідає країну – це також буде одним з перших його візитів на посаді.



Сам Володимир Зеленський наразі ще не визначився, куди саме здійснить свій перший закордонний візит.