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      У Зеленського назвали країну, яку президент відвідає в першу чергу

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      Зеленський робить один з перших візитів у Німеччину
      Зеленський робить один з перших візитів у Німеччину / Getty Images

      Німеччина буде однією з перших країн, яку з міжнародним візитом відвідає новообраний президент України Володимир Зеленський.

      Заступник глави Адміністрації Президента Вадим Пристайко в інтерв'ю "Укрінформу" розповів, що наразі у команді Зеленського ще опрацьовують графік поїздок глави держави на найближчу перспективу.

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      Німеччина безумовно буде однією з перших країн, які відвідає з візитом президент. Дата візиту поки ще не узгоджена,
      – сказав Пристайко.

      Україна високо цінує підтримку Німеччини, та ту роль, яку відіграє в цьому її канцлерка Ангела Меркель. Чиновник додав, що на робочих зустрічах у Берліні, звідки він напередодні повернувся, обговорювали двосторонню співпрацю України і Німеччини та мінські домовленості.

      Окрім того, телефонна розмова Зеленського з Меркель після інавгурації була одним з перших предметних, а не вітальних телефонних контактів президента.

      Також Пристайко не бачить проблеми в тому, що канцлерка Німеччини і президент Франції Еммануель Макрон провели тристоронні телефонні переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. Згодом Меркель розповіла Зеленському, що вони не обговорювали Україну, адже під час переговорів не було українського представника.

      Куди ще може поїхати Зеленський з міжнародним візитом? Президента України Володимира Зеленського запросили відвідати Канаду 2 липня, коли там відбуватиметься Конференція з підтримки реформ в Україні. Тому, якщо глава держави прийме запрошення і відвідає країну – це також буде одним з перших його візитів на посаді.

      Сам Володимир Зеленський наразі ще не визначився, куди саме здійснить свій перший закордонний візит.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Ангела Меркель Мінські домовленості Новини політики Президент України Володимир Зеленський
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