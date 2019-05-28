У Зеленского назвали страну, которую президент посетит в первую очередь

Германия будет одной из первых стран, которую с международным визитом посетит новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский.

Заместитель главы Администрации Президента Вадим Пристайко в интервью "Укринформу" рассказал, что сейчас в команде Зеленского еще прорабатывают график поездок главы государства на ближайшую перспективу.

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Германия безусловно будет одной из первых стран, которые посетит с визитом президент. Дата визита пока еще не согласована,

– сказал Пристайко.

Украина высоко ценит поддержку Германии, и ту роль, которую играет в этом ее канцлер Ангела Меркель. Чиновник добавил, что на рабочих встречах в Берлине, откуда он накануне вернулся, обсуждали двустороннее сотрудничество Украины и Германии и минские договоренности.

Кроме того, телефонный разговор Зеленского с Меркель после инаугурации был одним из первых предметных, а не поздравительных телефонных контактов президента.

Также Пристайко не видит проблемы в том, что канцлер Германии и президент Франции Эммануэль Макрон провели трехсторонние телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Впоследствии Меркель рассказала Зеленскому, что они не обсуждали Украину, ведь во время переговоров не было украинского представителя.

Куда еще может поехать Зеленский с международным визитом?

Президента Украины Владимира Зеленского пригласили посетить Канаду 2 июля, когда там будет происходить Конференция по поддержке реформ в Украине. Поэтому, если глава государства примет приглашение и посетит страну – это также будет одним из первых его визитов в должности.



Сам Владимир Зеленский пока еще не определился, куда именно совершит свой первый зарубежный визит.