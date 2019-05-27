Володимир Зеленський вперше як президент приїхав на передову: фото

Володимир Зеленський вперше як президент України приїхав на Луганщину. Там глава держави оглянув позиції військових у Станиці Луганській і Щасті.

Глава держави поспілкувався з бійцями щодо побутових умов, якості харчування, забезпечення технікою, житлом і соціальним пакетом та укомплектування підрозділів, повідомляє сайт АП.

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У Станиці Луганській Зеленський побував на передовій, зокрема в посту спостереження та бліндажах.



Володиир Зеленський поспілкувався із військовими/ Джерело: president.gov.ua

Найближча позиція супротивника – за 400 метрів. Оглянувши побутові умови, у яких перебувають захисники, Володимир Зеленський відзначив необхідність покращення забезпечення,

– йде мова у повідомленні.



Це перший його візит на передову як президента/ Джерело: www.president.gov.ua



Володимир Зеленський на Луганщині/ Джерело: www.president.gov.ua

Окрім того, Володимир Зеленський заслухав доповідь командувача операції Об’єднаних сил Олександра Сирського про ситуацію в районі бойових дій.



Окуповані території Донеччини та Луганщини