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      Володимир Зеленський вперше як президент приїхав на передову: фото

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      Володимир Зеленський вперше як президент України приїхав на Луганщину. Там глава держави оглянув позиції військових у Станиці Луганській і Щасті.

      Глава держави поспілкувався з бійцями щодо побутових умов, якості харчування, забезпечення технікою, житлом і соціальним пакетом та укомплектування підрозділів, повідомляє сайт АП. 

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      У Станиці Луганській Зеленський побував на передовій, зокрема в посту спостереження та бліндажах.

      Зеленський приїхав на передову
      Володиир Зеленський поспілкувався із військовими/ Джерело: president.gov.ua

      Найближча позиція супротивника – за 400 метрів. Оглянувши побутові умови, у яких перебувають захисники, Володимир Зеленський відзначив необхідність покращення забезпечення,
      – йде мова у повідомленні. 

      Зеленський приїхав на передову
      Це перший його візит на передову як президента/ Джерело: www.president.gov.ua

      Володимир Зеленський приїхав на передову
      Володимир Зеленський на Луганщині/ Джерело: www.president.gov.ua

      Окрім того, Володимир Зеленський заслухав доповідь командувача операції Об’єднаних сил Олександра Сирського про ситуацію в районі бойових дій.


      Окуповані території Донеччини та Луганщини

      blog_ava
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      сьогодні
      12091
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Президент України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Фотоновини
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