Володимир Зеленський вперше як президент приїхав на передову: фото
Володимир Зеленський вперше як президент України приїхав на Луганщину. Там глава держави оглянув позиції військових у Станиці Луганській і Щасті.
Глава держави поспілкувався з бійцями щодо побутових умов, якості харчування, забезпечення технікою, житлом і соціальним пакетом та укомплектування підрозділів, повідомляє сайт АП.
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У Станиці Луганській Зеленський побував на передовій, зокрема в посту спостереження та бліндажах.
Володиир Зеленський поспілкувався із військовими/ Джерело: president.gov.ua
Найближча позиція супротивника – за 400 метрів. Оглянувши побутові умови, у яких перебувають захисники, Володимир Зеленський відзначив необхідність покращення забезпечення,
– йде мова у повідомленні.
Це перший його візит на передову як президента/ Джерело: www.president.gov.ua
Володимир Зеленський на Луганщині/ Джерело: www.president.gov.ua
Окрім того, Володимир Зеленський заслухав доповідь командувача операції Об’єднаних сил Олександра Сирського про ситуацію в районі бойових дій.
Окуповані території Донеччини та Луганщини