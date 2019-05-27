Владимир Зеленский впервые как президент приехал на передовую фото

Владимир Зеленский впервые как президент Украины приехал на Луганщину. Там глава государства осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье.

Глава государства пообщался с бойцами относительно бытовых условий, качества питания, обеспечения техникой, жильем и социальным пакетом и укомплектования подразделений, сообщает сайт АП.

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В Станице Луганской Зеленский побывал на передовой, в частности в посте наблюдения и блиндажах.



Владимир Зеленский пообщался с военными / Источник: president.gov.ua

Ближайшая позиция противника – 400 метров. Осмотрев бытовые условия, в которых находятся защитники, Владимир Зеленский отметил необходимость улучшения обеспечения,

– говорится в сообщении.



Это первый его визит на передовую в качестве президента / Источник: www.president.gov.ua

Кроме того, Владимир Зеленский заслушал доклад командующего операции Объединенных сил Александра Сирского о ситуации в районе боевых действий.



Оккупированные территории Донецкой и Луганской области