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      Владимир Зеленский впервые как президент приехал на передовую фото

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      Владимир Зеленский впервые как президент Украины приехал на Луганщину. Там глава государства осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье.

      Глава государства пообщался с бойцами относительно бытовых условий, качества питания, обеспечения техникой, жильем и социальным пакетом и укомплектования подразделений, сообщает сайт АП.

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      В Станице Луганской Зеленский побывал на передовой, в частности в посте наблюдения и блиндажах.


      Владимир Зеленский пообщался с военными / Источник: president.gov.ua

      Ближайшая позиция противника – 400 метров. Осмотрев бытовые условия, в которых находятся защитники, Владимир Зеленский отметил необходимость улучшения обеспечения,
      – говорится в сообщении.

      Зеленський приїхав на передову
      Это первый его визит на передовую в качестве президента / Источник: www.president.gov.ua

      Кроме того, Владимир Зеленский заслушал доклад командующего операции Объединенных сил Александра Сирского о ситуации в районе боевых действий.


      Оккупированные территории Донецкой и Луганской области

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Президент Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Фотоновости
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