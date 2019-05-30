В українській армії з’являться нові військові звання: Рада зробила перший крок

Верховна Рада підтримала 30 травня в першому читанні проект закону про реформу звань в армії. Згідно з реформою, звання у Збройних силах України мають відповідати стандартам НАТО.

Повна назва законопроекту – "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виконання військового обов’язку та проходження військової служби".

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Зміст цього закону відповідає курсу на створення дієвого професійного сержантського корпусу і набуття ЗСУ взаємосумісності зі збройними силами країн-членів Альянсу. Про це повідомила перший віце-спікер Ірина Геращенко, яка є однією з авторів документа.

Закон має впровадити нові військові звання сержантського і старшинського складу ЗСУ у відповідності до еквівалентної колонки НАТО; підвищити статус сержантів і старшин, запровадити нову шкалу армійських і корабельних військових звань.

Як звучатимуть військові звання після зміни назв?

Скасовуються військові звання прапорщик, старший прапорщик. Їх замінять на – мічман, старший мічман;

З’являться нові звання – рекрут, штаб-сержант замість штаб-старшина;

Майстер-сержант та головний майстер-сержант замість корабельних старший майстер-старшина, головний майстер-старшина;

Сержантський і старшинський склад поділять на молодший і старший склад.

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Закон також визначає посадові обов’язки для посад:

головний сержант (головний старшина) бригади, полку, батальйону, дивізіону;

начальник медичного пункту бригади, полку, батальйону, дивізіону, роти;

сержант-інструктор, старший інструктор (старшина-інструктор);

інструктор з тактичної медицини роти (батареї);

сержант з матеріального забезпечення.

Й, що також дуже важливо, – запроваджується ведення "Книги пам’яті" з метою увічнення пам'яті військовослужбовців, полеглих за свободу і незалежність України, та виховання особового складу на їх героїчних прикладах,

– наголосила Геращенко.

Спершу парламент провалив голосування за відповідний проект закону. Голові Верховної Ради Андрієві Парубію довелося повертатися до законопроекту, допоки його не схвалили у першому читанні. У другому читанні документ мають проголосувати у червні.