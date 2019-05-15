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      В Україні дівчатам дозволили вступати у військові ліцеї

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      В Україні дівчатам дозволили вступати у військові ліцеї
      В Україні дівчатам дозволили вступати у військові ліцеї / Фото з відкритих джерел

      Кабінет міністрів України дозволив приймати дівчат на навчання до військових ліцеїв.

      Міністр у справах ветеранів Ірина Фріз на своїй сторінці у Facebook написала, що вже у 2019 році ліцеї готові набирати дівчат.

      Читайте також: Українські військові відзначають нове професійне свято

      Віце-спікерка Верховної Ради Ірина Геращенко також наголосила, що вони з МФО "Рівні можливості" і дівчатами-міністрами довго боролися за це рішення. 

      "Я дуже і дуже щаслива, тому що цього року буде перший набір дівчат у військові ліцеї. Пишаюся всіма українками", – написала Геращенко у себе на Facebook.

      До слова, у 2018 році Верховна Рада ухвалила законопроект про створення рівних умов та можливостей для служби жінок і чоловіків у Збройних Силах України. Згідно з законом, жінки проходять військову службу на рівних засадах із чоловіками. 

      Детальніше, що передбачає закон – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Скільки жінок служить у ЗСУ?У цілому в лавах ЗСУ служать і працюють понад 55 тисяч жінок. Із цього числа жінок-військовослужбовців лише три тисячі працюють на офіцерських посадах.

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      Теги: Новини України Ірина Геращенко Збройні сили України Освіта Ірина Фріз Міністерство оборони України Міністерство у справах ветеранів
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