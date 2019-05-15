В Украине девушкам разрешили вступать в военные лицеи

Кабинет министров Украины разрешил принимать девушек на обучение в военные лицеи.

Министр по делам ветеранов Ирина Фриз на своей странице в Facebook написала, что уже в 2019 году лицеи готовы набирать девушек.

Читайте также: Украинские военные отмечают новый профессиональный праздник

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко также отметила, что они с МФО "Равные возможности" и девушками-министрами долго боролись за это решение.

"Я очень и очень счастлива, потому что в этом году будет первый набор девушек в военные лицеи. Горжусь всеми украинками", – написала Геращенко у себя в Facebook.

К слову, в 2018 году Верховная Рада приняла законопроект о создании равных условий и возможностей для службы женщин и мужчин в Вооруженных Силах Украины. Согласно закону, женщины проходят военную службу на равных началах с мужчинами. Подробнее, что предусматривает закон – читайте в материале 24 канала.

Сколько женщин служит в ВСУ?В целом в рядах ВСУ служат и работают более 55 тысяч женщин. Из этого числа женщин-военнослужащих лишь три тысячи работают на офицерских должностях.