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      В Украине девушкам разрешили вступать в военные лицеи

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      В Украине девушкам разрешили вступать в военные лицеи
      В Украине девушкам разрешили вступать в военные лицеи / Фото из открытых источников

      Кабинет министров Украины разрешил принимать девушек на обучение в военные лицеи.

      Министр по делам ветеранов Ирина Фриз на своей странице в Facebook написала, что уже в 2019 году лицеи готовы набирать девушек.

      Читайте также: Украинские военные отмечают новый профессиональный праздник

      Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко также отметила, что они с МФО "Равные возможности" и девушками-министрами долго боролись за это решение.

      "Я очень и очень счастлива, потому что в этом году будет первый набор девушек в военные лицеи. Горжусь всеми украинками", – написала Геращенко у себя в Facebook.

      К слову, в 2018 году Верховная Рада приняла законопроект о создании равных условий и возможностей для службы женщин и мужчин в Вооруженных Силах Украины. Согласно закону, женщины проходят военную службу на равных началах с мужчинами. Подробнее, что предусматривает закон – читайте в материале 24 канала.

      Сколько женщин служит в ВСУ?В целом в рядах ВСУ служат и работают более 55 тысяч женщин. Из этого числа женщин-военнослужащих лишь три тысячи работают на офицерских должностях.

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      Теги: Новости Украины Ирина Геращенко Вооруженные силы Украины Образование Министерство по делам ветеранов Міністерство оборони України Ирина Фриз
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