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Права мужчин и женщин в ВСУ стали равными: Рада приняла соответствующий закон

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Женщины получили равные с мужчинами права в ВСУ
Женщины получили равные с мужчинами права в ВСУ / Novynarnia.com

Верховная Рада Украины на заседании 6 сентября приняла во втором чтении законопроект №6109 по созданию равных условий и возможностей для службы женщин и мужчин в Вооруженных Силах Украины. Свои голоса за проект закона отдали 247 народных депутатов.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Так, согласно закону, женщины проходят военную службу на равных началах с мужчинами (за исключением случаев, предусмотренных законом). Это включает принятие на военную службу по контракту, назначения на должности, получения воинских званий, выполнение задач военной службы, направления в командировку, привлечения к ответственности за нарушение воинской дисциплины, прохождения военной службы в военном резерве, выполнение воинского долга в запасе и тому подобное.

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Ранее Юридическая служба ВСУ предоставила разъяснение относительно законопроекта. Отмечалось, что документ должен урегулировать 3 главные проблемы гендерного неравенства при прохождении военной службы.

Первая – отмена ограничений относительно прохождения службы военнослужащими-женщинами в запасе. До этого военные-женщины независимо от специальности зачислялись в запас второй категории, поэтому предельный возраст пребывания в запасе составлял 50 лет, а для мужчин – 60-65 в зависимости от воинского звания.

Вторая – уравнивание возрастного ценза для женщин и мужчин при приеме на военную службу. До принятия закона контракт о прохождении военной службы могли заключать женщины в возрасте до 40 лет, а мужчины – в возрасте до 45-60 в зависимости от воинского звания.

Третья – унификация принципов назначения в состав суточного наряда, направления в командировку и прохождение военных сборов военнослужащими-женщинами и мужчинами.

К слову, 6 сентября Верховная Рада приняла за основу решение об изменении официального приветствия в ВСУ на "Слава Украине" – "Героям слава".

 

Теги: Верховная Рада Законодательство Новости Украины Новости политики Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 Канал
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