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Совет утвердил изменение военного приветствия на "Слава Украине"

73 Читати новину українською
Верховная рада Украины
Верховная рада Украины / 5 канал

Решение об изменении официального приветствия в Вооруженных силах Украины на "Слава Украине" – "Героям слава" было принято во время утреннего заседания парламента сегодня, 6 сентября. "За" проголосовало 263 депутата.

Законопроект приняли сначала за основу, а потом приняли рассмотреть его по сокращенной процедуре во втором чтении.

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После этого голосования спикер парламента Андрей Парубий приветствовал избирателей и попросил показать голосования по фракциям.

Распределение голосов за военное приветствие "Слава Украине" выглядит так:

Блок Петра Порошенко – 110 голосов из 127 присутствующих

Народный Фронт – 66 голосов из 73

Оппозиционный блок – 0 голосов из 30

Самопомич – 17 голосов из 19

Радикальная партия – 19 голосов из 19

Батькивщина – 16 голосов из 16

Воля народа – 4 голоса из 13

Партия Видродження – 5 голосов из 14

Внефракционные – 26 голосов из 40

Это и есть ориентир, какие в этом зале есть силы украинские, а какие служащие Москве и оккупанту,
– заявил Парубий.

Напомним, 7 августа стало известно, что Президент Украины Петр Порошенко поручил разработать законопроект, который изменит официальное приветствие в Вооруженных силах Украины с приветствия советского образца "Здравствуйте, товарищи!" и "Желаем (желаю) здоровья!" на "Слава Украине!" и "Героям слава!".

24 августа приветствие впервые прозвучало на параде в честь Дня независимости в Киеве.

 

 

Теги: Новости политики Новости Украины Верховная Рада Вооруженные Силы Украины Законодательство
Источник: 24 Канал
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