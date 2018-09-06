Совет утвердил изменение военного приветствия на "Слава Украине"

Решение об изменении официального приветствия в Вооруженных силах Украины на "Слава Украине" – "Героям слава" было принято во время утреннего заседания парламента сегодня, 6 сентября. "За" проголосовало 263 депутата.

Законопроект приняли сначала за основу, а потом приняли рассмотреть его по сокращенной процедуре во втором чтении.

Читайте также: "Слава Украине": откуда появился патриотический лозунг

После этого голосования спикер парламента Андрей Парубий приветствовал избирателей и попросил показать голосования по фракциям.



Распределение голосов за военное приветствие "Слава Украине" выглядит так:



Блок Петра Порошенко – 110 голосов из 127 присутствующих



Народный Фронт – 66 голосов из 73



Оппозиционный блок – 0 голосов из 30



Самопомич – 17 голосов из 19



Радикальная партия – 19 голосов из 19



Батькивщина – 16 голосов из 16



Воля народа – 4 голоса из 13



Партия Видродження – 5 голосов из 14



Внефракционные – 26 голосов из 40

Это и есть ориентир, какие в этом зале есть силы украинские, а какие служащие Москве и оккупанту,

– заявил Парубий.

Напомним, 7 августа стало известно, что Президент Украины Петр Порошенко поручил разработать законопроект, который изменит официальное приветствие в Вооруженных силах Украины с приветствия советского образца "Здравствуйте, товарищи!" и "Желаем (желаю) здоровья!" на "Слава Украине!" и "Героям слава!".



24 августа приветствие впервые прозвучало на параде в честь Дня независимости в Киеве.