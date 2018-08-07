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"Слава Украине" станет официальным военным приветствием: приказ Порошенко

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Воинское приветствие в ВСУ заменят на "Слава Украине!"
Воинское приветствие в ВСУ заменят на "Слава Украине!" / Иллюстративное фото

Президент Украины Петр Порошенко поручил разработать законопроект, который заменит воинское приветствие в ВСУ советского образца "Здравствуйте, товарищи!" и "Желаем (желаю) здравия!" на "Слава Украине!" и "Героям слава!".

Об этом в комментарии ресурсу "Укринформ" рассказал министр обороны Степан Полторак.

"Президент Украины поручил подготовить изменения в закон Украины, которыми утверждаются военные уставы, потому что в воинских уставах определяется, как надо здороваться. Такие предложения готовятся, и надеюсь, что после выхода с каникул народные депутаты примут это в целом", – рассказал Полторак.

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По его словам, новый законопроект уже практически готов.

Министр также отметил, что во время военного парада в День независимости в Киеве 24 августа воинским приветствием будет использоваться "Слава Украине!" и "Героям слава!"

Теги: Новости Украины Новости политики Степан Полторак Міністерство оборони України Декоммунизация Вооруженные Силы Украины Петр Порошенко Законопроект Законодательство
Источник: 24 Канал
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