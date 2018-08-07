"Слава Україні" стане офіційним військовим вітанням: наказ Порошенка

Президент України Петро Порошенко доручив розробити законопроект, який замінить військове вітання в ЗСУ радянського зразка "Здрастуйте, товариші!" та "Бажаємо (бажаю) здоров’я!" на "Слава Україні!" та "Героям слава!".

Про це в коментарі ресурсу "Укрінформ" розповів міністр оборони Степан Полторак.

"Президент України доручив підготувати зміни до закону України, якими затверджуються військові статути, тому що у військових статутах визначається, як треба вітатися. Такі пропозиції готуються, і сподіваюся, що після виходу з канікул народні депутати приймуть це в цілому", – розповів Полторак.

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За його словами, новий законопроект уже практично готовий.

Міністр також зазначив, що під час військового параду в День незалежності у Києві 24 серпня як військове вітання використовуватиметься "Слава Україні!" та "Героям слава!"