Помощь после смерти военного: Верховная Рада внесла изменения

Верховная Рада на заседании 6 сентября одобрила изменения в назначении единовременного пособия после смерти военного, согласно которым выплаты будут проводиться также в случае смерти человека в течение года после увольнения со службы. Соответствующий законопроект №6268-1 во втором чтении поддержал 261 депутат.

Об этом сообщает "РБК-Украина".



Отметим, что этот законопроект за основу нардепы приняли еще в феврале 2018 года, за него тогда проголосовал 251 парламентарий.

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Так, согласно документу, единовременное пособие будет назначаться в случае смерти бывшего военнослужащего в течение года после его увольнения с военной службы, если смерть наступила вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы.

Стоит заметить, что до сих пор закон предусматривал, что такая помощь назначается только в случае смерти военнослужащего, наступившей в период прохождения им военной службы либо вследствие заболевания или несчастного случая, которые произошли в период прохождения военной службы.

Новым законом также устанавливается, что получение военным ранения (контузии, травмы или увечья), заболевания при исполнении им обязанностей военной службы, которое привело к частичной утрате трудоспособности без установления ему инвалидности, а также лицом, освобожденным от военной службы, которое частично потеряло трудоспособность вследствие указанных причин, но не позднее чем через 3 месяца после освобождения ее со службы. Та же норма касается и военнослужащих срочной военной службы, а также военнообязанных, которые были призваны на учебные (или проверочные) и специальные сборы, и резервистов.

К слову, на этом же заседании Верховная Рада утвердила изменение официального воинского приветствия на "Слава Украине".