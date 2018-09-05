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Кабмин поднял зарплату бюджетникам, которые помогают Объединенным силам на Донбассе

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Бюджетники будут получать более высокую зарплату за помощь ООС
Бюджетники будут получать более высокую зарплату за помощь ООС / Фото из открытых источников

Кабинет министров Украины повысил на 50 процентов зарплату бюджетникам, которые обеспечивают реализацию операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на решение правительства, принятое в среду 5 сентября.

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В документе отмечается, что зарплата работникам бюджетных учреждений и организаций, которые обеспечивают проведение операции Объединенных сил, а также работникам, которые привлекаются к обеспечению нацбезопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, увеличивается на 50 процентов за фактическое время пребывания в районах проведения операции при наличии подтверждающих документов.

Надбавка будет выплачиваться за фактическое время пребывания в районах проведения операции при наличии подтверждающих документов.

Кроме того, Кабмин рекомендует руководителям других субъектов хозяйствования предусмотреть в коллективных договорах такую же норму.

Теги: Новости Украины Минимальная зарплата Деньги Кабинет Министров Украины Операция Объединенных сил
Источник: 24 Канал
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