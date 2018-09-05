Кабмин поднял зарплату бюджетникам, которые помогают Объединенным силам на Донбассе

Кабинет министров Украины повысил на 50 процентов зарплату бюджетникам, которые обеспечивают реализацию операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на решение правительства, принятое в среду 5 сентября.

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В документе отмечается, что зарплата работникам бюджетных учреждений и организаций, которые обеспечивают проведение операции Объединенных сил, а также работникам, которые привлекаются к обеспечению нацбезопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, увеличивается на 50 процентов за фактическое время пребывания в районах проведения операции при наличии подтверждающих документов.

Надбавка будет выплачиваться за фактическое время пребывания в районах проведения операции при наличии подтверждающих документов.

Кроме того, Кабмин рекомендует руководителям других субъектов хозяйствования предусмотреть в коллективных договорах такую же норму.