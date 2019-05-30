В украинской армии появятся новые воинские звания: Рада сделала первый шаг

Верховная Рада поддержала 30 мая в первом чтении проект закона о реформе званий в армии. Согласно реформе, звания в Вооруженных силах Украины должны отвечать стандартам НАТО.

Полное название законопроекта – "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы".

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Содержание этого закона соответствует курсу на создание действенного профессионального сержантского корпуса и приобретение ВСУ совместимости с вооруженными силами стран-членов Альянса. Об этом сообщила первый вице-спикер Ирина Геращенко, которая является одной из авторов документа.

Закон должен внедрить новые воинские звания сержантского и старшинского состава ВСУ в соответствии с эквивалентной колонкой НАТО, повысить статус сержантов и старшин, ввести новую шкалу армейских и корабельных воинских званий.

Как будут звучать военные звания после изменения названий?

Отменяются воинские звания прапорщик, старший прапорщик. Их заменят на – мичман, старший мичман;

Появятся новые звания –- рекрут, штаб-сержант вместо штаб-старшина;

Мастер-сержант и главный мастер-сержант вместо корабельных старший мастер-старшина, главный мастер-старшина;

Сержантский и офицерский состав поделят на младший и старший состав.

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Закон также определяет должностные обязанности для должностей:

главный сержант (главный старшина) полка, батальона, дивизиона;

начальник медицинского пункта полка, батальона, дивизиона, роты;

сержант-инструктор, старший инструктор (старшина-инструктор);

инструктор по тактической медицине роты (батареи);

сержант по материальному обеспечению.

И, что также очень важно, – вводится ведение "Книги памяти" с целью увековечения памяти военнослужащих, погибших за свободу и независимость Украины, и воспитание личного состава на их героических примерах,

– отметила Геращенко.

Сначала парламент провалил голосование за соответствующий проект закона. Председателю Верховной Рады Андрею Парубию пришлось возвращаться к законопроекту, пока его не одобрили в первом чтении. Во втором чтении документ должны проголосовать в июне.