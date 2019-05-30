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      В украинской армии появятся новые воинские звания: Рада сделала первый шаг

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      В Украине реформируют воинские звания
      В Украине реформируют воинские звания / 24 канал

      Верховная Рада поддержала 30 мая в первом чтении проект закона о реформе званий в армии. Согласно реформе, звания в Вооруженных силах Украины должны отвечать стандартам НАТО.

      Полное название законопроекта – "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы".

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      Содержание этого закона соответствует курсу на создание действенного профессионального сержантского корпуса и приобретение ВСУ совместимости с вооруженными силами стран-членов Альянса. Об этом сообщила первый вице-спикер Ирина Геращенко, которая является одной из авторов документа.

      Закон должен внедрить новые воинские звания сержантского и старшинского состава ВСУ в соответствии с эквивалентной колонкой НАТО, повысить статус сержантов и старшин, ввести новую шкалу армейских и корабельных воинских званий.

      Как будут звучать военные звания после изменения названий?

      • Отменяются воинские звания прапорщик, старший прапорщик. Их заменят на – мичман, старший мичман;
      • Появятся новые звания –- рекрут, штаб-сержант вместо штаб-старшина;
      • Мастер-сержант и главный мастер-сержант вместо корабельных старший мастер-старшина, главный мастер-старшина;
      • Сержантский и офицерский состав поделят на младший и старший состав.

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      Закон также определяет должностные обязанности для должностей:

      • главный сержант (главный старшина) полка, батальона, дивизиона;
      • начальник медицинского пункта полка, батальона, дивизиона, роты;
      • сержант-инструктор, старший инструктор (старшина-инструктор);
      • инструктор по тактической медицине роты (батареи);
      • сержант по материальному обеспечению.

      И, что также очень важно, – вводится ведение "Книги памяти" с целью увековечения памяти военнослужащих, погибших за свободу и независимость Украины, и воспитание личного состава на их героических примерах,
      отметила Геращенко.

      Сначала парламент провалил голосование за соответствующий проект закона. Председателю Верховной Рады Андрею Парубию пришлось возвращаться к законопроекту, пока его не одобрили в первом чтении. Во втором чтении документ должны проголосовать в июне.

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Реформы Ирина Геращенко Законодательство НАТО Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
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