В украинской армии появятся новые воинские звания: Рада сделала первый шаг
Верховная Рада поддержала 30 мая в первом чтении проект закона о реформе званий в армии. Согласно реформе, звания в Вооруженных силах Украины должны отвечать стандартам НАТО.
Полное название законопроекта – "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы".
Читайте также: Переход ВСУ на стандарты НАТО: комментарии офицеров из Великобритании и Украины
Содержание этого закона соответствует курсу на создание действенного профессионального сержантского корпуса и приобретение ВСУ совместимости с вооруженными силами стран-членов Альянса. Об этом сообщила первый вице-спикер Ирина Геращенко, которая является одной из авторов документа.
Закон должен внедрить новые воинские звания сержантского и старшинского состава ВСУ в соответствии с эквивалентной колонкой НАТО, повысить статус сержантов и старшин, ввести новую шкалу армейских и корабельных воинских званий.
Как будут звучать военные звания после изменения названий?
- Отменяются воинские звания прапорщик, старший прапорщик. Их заменят на – мичман, старший мичман;
- Появятся новые звания –- рекрут, штаб-сержант вместо штаб-старшина;
- Мастер-сержант и главный мастер-сержант вместо корабельных старший мастер-старшина, главный мастер-старшина;
- Сержантский и офицерский состав поделят на младший и старший состав.
Читайте также: В Украине девушкам разрешили вступать в военные лицеи
Закон также определяет должностные обязанности для должностей:
- главный сержант (главный старшина) полка, батальона, дивизиона;
- начальник медицинского пункта полка, батальона, дивизиона, роты;
- сержант-инструктор, старший инструктор (старшина-инструктор);
- инструктор по тактической медицине роты (батареи);
- сержант по материальному обеспечению.
И, что также очень важно, – вводится ведение "Книги памяти" с целью увековечения памяти военнослужащих, погибших за свободу и независимость Украины, и воспитание личного состава на их героических примерах,
– отметила Геращенко.
Сначала парламент провалил голосование за соответствующий проект закона. Председателю Верховной Рады Андрею Парубию пришлось возвращаться к законопроекту, пока его не одобрили в первом чтении. Во втором чтении документ должны проголосовать в июне.