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      Зеленський зустрівся з Дудою і розповів, як налаштований щодо Польщі

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      Зеленський зустрівся з Дудою
      Зеленський зустрівся з Дудою / President.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський у стосунках з Польщею націлений на сприйняття процесу примирення і недопущення домінування складних питань історії.

      "Окремо хочу наголосити, що я налаштований на сприйняття процесу примирення і недопущення домінування тематики складних періодів історії українсько-польських відносин на порядку денному стратегічного партнерства між Україною і Республікою Польща", – сказав Зеленський на брифінгу з президентом Польщі Анджеєм Дудою після їхньої зустрічі.

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      Президент України також сказав, що наша держава і Польща мають спільне розуміння глибини загроз, які несе всій Європі своєю політикою Росія.

      "І разом боремося за те, щоб ЄС залишався єдиним і солідарним з Україною в її боротьбі проти агресії", – Зеленський.

      Він додав, що завдяки консолідованим зусиллям України і Польщі вдалося залучити ЄС до активніших дій щодо протидії впливу Росії на виборчі процеси в ЄС і Україні.

      Президент України зазначив, що Польща є "непохитним захисником на міжнародній арені суверенітету і територіальної цілісності України".

      "В Україні дуже високо цінують рішучу підтримку Польщі як непостійного члена Ради безпеки ООН", – наголосив він.

      Зеленський також прийняв запрошення приїхати до Варшави на річницю початку Другої світової війни, сказав Дуда.

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      "Я радий, що Ви прийняли моє офіційне запрошення приїхати до Варшави на річницю початку Другої світової війни. Я буду щасливий вітати Вас у Варшаві", – сказав польський лідер.

      У свою чергу Зеленський констатував, що "із задоволенням приймає запрошення президента Дуди".

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Євросоюз Україна – Росія Історія Новини Польщі Анджей Дуда
      Джерело: 24 канал
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