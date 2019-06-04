Зеленський зустрівся з Дудою і розповів, як налаштований щодо Польщі
Президент України Володимир Зеленський у стосунках з Польщею націлений на сприйняття процесу примирення і недопущення домінування складних питань історії.
"Окремо хочу наголосити, що я налаштований на сприйняття процесу примирення і недопущення домінування тематики складних періодів історії українсько-польських відносин на порядку денному стратегічного партнерства між Україною і Республікою Польща", – сказав Зеленський на брифінгу з президентом Польщі Анджеєм Дудою після їхньої зустрічі.
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Президент України також сказав, що наша держава і Польща мають спільне розуміння глибини загроз, які несе всій Європі своєю політикою Росія.
"І разом боремося за те, щоб ЄС залишався єдиним і солідарним з Україною в її боротьбі проти агресії", – Зеленський.
Він додав, що завдяки консолідованим зусиллям України і Польщі вдалося залучити ЄС до активніших дій щодо протидії впливу Росії на виборчі процеси в ЄС і Україні.
Президент України зазначив, що Польща є "непохитним захисником на міжнародній арені суверенітету і територіальної цілісності України".
"В Україні дуже високо цінують рішучу підтримку Польщі як непостійного члена Ради безпеки ООН", – наголосив він.
Зеленський також прийняв запрошення приїхати до Варшави на річницю початку Другої світової війни, сказав Дуда.
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"Я радий, що Ви прийняли моє офіційне запрошення приїхати до Варшави на річницю початку Другої світової війни. Я буду щасливий вітати Вас у Варшаві", – сказав польський лідер.
У свою чергу Зеленський констатував, що "із задоволенням приймає запрошення президента Дуди".
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