Видео очевидцев зафиксировало несколько масштабных пожаров на разных локациях. У осинтеров уже есть предположения, о каких именно идет речь – 24 Канал рассказывает, что известно на данный момент.
Воздушная атака на Тольятти 4 апреля: что известно о последствиях?
Город Тольятти расположен в Самарской области России. Ночью 4 апреля он подвергся массированной воздушной атаке дронами. Местные слышали много взрывов в разных частях города и звуки моторов БпЛА, а также видели яркие вспышки в небе, дым и огонь.
Удачные действия беспилотников вызвали масштабные пожары в городе. Сообщества осинтеров в телеграме считают, что под удар попали по меньшей мере два промышленных химических предприятия. А именно:
"Тольяттикаучук" – специализируется на производстве синтетического каучука и компонентов для шинной и резинотехнической промышленности.
И "КуйбышевАзот" – выпускает азотные удобрения и химическое сырье, важное для обеспечения оккупационной армии.
Где еще недавно раздавались взрывы в России?
2 апреля НПЗ в Уфе от "Башнефти" атаковали дроны. Он расположен примерно в 1400 километрах от границы Украины и является важным узлом в топливной цепи России.
В ночь на 3 апреля беспилотники прорывались в Москву, Ленинградскую область и Воронеж. Местные власти заявляли о работе ПВО, сбивание дронов и "падения обломков".
К слову, несколько дней назад военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказывал 24 Каналу, что подобные удары будут продолжаться. В том числе и для того, чтобы растянуть ПВО противника по флангам страны.