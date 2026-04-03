Об этом сообщают мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Что известно об атаке на Россию 3 апреля?

Около двух ночи мэр Москвы заявил об уничтожении первого дрона над столицей, а через час силы "певео" якобы сбили еще один.

Уже около 6 утра Собянин заметил, что на месте падения БпЛА уже работают экстренные службы.

Из-за угрозы атаки дронов в России были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в некоторых аэропортах: "Внуково", "Пулково", "Домодедово" и "Жуковском" в Москве и "Туношна" в Ярославле.

В соцсетях жители столицы сообщали о громких звуках работы ПВО и эмоционально реагировали, используя нецензурную лексику.

Справка! Украинская оборонная компания Fire Point разрабатывает новую баллистическую ракету FP-9, которая способна преодолеть 800 – 850 километров и нести до 800 килограммов боевой части. Разработчики уверяют, это оружие может успешно долететь до Москвы и обойти ее многоуровневую систему ПВО. Ожидается, что ракета будет готова в середине 2026 года.

Также дроны этой ночью посетили и Ленинградскую область. Воздушная тревога из-за угрозы БпЛА там началась в три часа ночи. Впоследствии губернатор сообщил о якобы сбитии семи дронов. По предварительным данным, обломки упали в одном из районов. Два человека получили ранения, но угрозы жизни нет.

Под утро Дрозденко уточнил, что было обезврежено 7 беспилотников, а части БпЛА упали на территории поселка имени Морозова. Интересно, что именно там расположен завод имени Морозова оборонно-промышленного комплекса России. Предприятие специализируется на производстве взрывчатых веществ и компонентов для боеприпасов. Сейчас находится под международными санкциями.

В то же время доказательств попадания в завод – нет.

Еще два дрона "певео" сбила над Воронежем. Местный губернатор Александр Гусев заявил, что пострадавших в результате атаки нет. Впрочем заметил, что беспилотники находятся в воздушном пространстве региона.

