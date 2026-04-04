Интересно, что в январе "Роскосмос" уже переносил разработку ракет-носителей "Ангара" из Московского центра Хруничева в филиал в Омске. Об этом сообщает The Telegraph.
Смотрите также Это последняя попытка, – экс-спикер НАТО о единственном шансе Путина достичь успеха на фронте
Почему Путин прячет производство ракет вглубь России?
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил, что Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева теперь будет работать в Омске. А вот ракетные двигатели будут изготавливать в Перми.
Корпорация занимается, в частности, межконтинентальными баллистическими ракетами с ядерным потенциалом РС-28 "Сармат".
К слову, российские СМИ уверяют, что ракеты "Сармат" – "самое смертельное оружие в мире", но при этом их испытания провалились уже по меньшей мере 5 раз. Например, в ноябре это "супероружие Путина" взорвалось под Оренбургом. В сети тогда показывали феерическое видео с фиолетовым "грибом" дыма.
В "Роскосмосе" уверяют, что решение о переносе мощностей приняли из-за высоких накладных расходов.
"Стоимость промышленного серийного производства в Химках становится чрезмерной из-за высоких накладных расходов", – заявил глава корпорации.
Но, по мнению аналитиков, на самом деле это на самом деле связано с усилением украинских дальнобойных атак.
К тому же в марте в России признали, что "ни один регион России не может чувствовать себя в безопасности" от обстрелов. В частности, секретарь совета безопасности России Сергей Шойгу предупредил об опасности для Уральских гор и дальше.
А представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что защитить всю критическую инфраструктуру России "невозможно".
Последние атаки на Россию
Силы обороны Украины атаковали нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Новойл" в Уфе. Также был поражен полигон, склад боеприпасов, а также районы сосредоточения живой силы.
Важно, что НПЗ в Уфе расположен аж за 1400 километров от границы Украины и является важным узлом в топливной цепи России с мощностью переработки 7,5 миллиона тонн в год.
Также Украина атаковала предприятие "Стрела" в Брянской области. Там производят комплектующие к крылатым ракетам.