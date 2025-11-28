Это произошло возле границы с Казахстаном. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Смотрите также Сильные взрывы и много пожаров: дроны атаковали Саратов, Энгельс и Таганрог

Что известно о неудачном запуске ракеты "Сармат"?

Инцидент произошел в городе Ясный в Оренбургской области, где расположена одноименная пусковая база.

Перед появлением облака из фиолетового дыма там прогремел взрыв. А в сети показали, что именно произошло.

Неудачный запуск ракеты: смотрите видео

На кадрах видно неудачный запуск ракеты, которая взорвалась прямо в воздухе над полигоном.

Жителей Ясного решили не эвакуировать, им угрозы якобы нет.

"Гриб" после взрыва ракеты в Ясном: смотрите видео

Справочно. В Ясном расположен космодром и база ракетных войск. Это одна 11 точек на территории России, откуда может осуществляться запуск ракет наземного базирования высокой дальности, в том числе и оснащенных ядерными боеголовками.

"Гриб" после взрыва ракеты в Ясном: смотрите видео

Предполагают, что на полигоне состоялся неудачный запуск "супероружия Путина" – межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

Как пишут в Defence Express, фиолетовый цвет дыма присущ только ракетам, которые используют довольно токсичное топливо. Он образуется при соединении веществ известных как амил и гептил.

Что известно о ракетах "Сармат"?