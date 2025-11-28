Это произошло возле границы с Казахстаном. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
Что известно о неудачном запуске ракеты "Сармат"?
Инцидент произошел в городе Ясный в Оренбургской области, где расположена одноименная пусковая база.
Перед появлением облака из фиолетового дыма там прогремел взрыв. А в сети показали, что именно произошло.
Неудачный запуск ракеты: смотрите видео
На кадрах видно неудачный запуск ракеты, которая взорвалась прямо в воздухе над полигоном.
Жителей Ясного решили не эвакуировать, им угрозы якобы нет.
"Гриб" после взрыва ракеты в Ясном: смотрите видео
Справочно. В Ясном расположен космодром и база ракетных войск. Это одна 11 точек на территории России, откуда может осуществляться запуск ракет наземного базирования высокой дальности, в том числе и оснащенных ядерными боеголовками.
Предполагают, что на полигоне состоялся неудачный запуск "супероружия Путина" – межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".
Как пишут в Defence Express, фиолетовый цвет дыма присущ только ракетам, которые используют довольно токсичное топливо. Он образуется при соединении веществ известных как амил и гептил.
Что известно о ракетах "Сармат"?
Впервые публично о "Сармате" Путин заявил в марте 2018 года, а в апреле 2022 года он сообщил о якобы первом успешном запуске. Возможная максимальная дальность этой ракеты – 18 000 километров, а длина – 35,5 метра.
В мае сообщали, что ракета "Сармат" взорвалась в испытательной шахте. Это приостановило работы над ней, а их восстановить будет трудно из-за санкций и сложности с комплектованием.
А в октябре Россия снова взялась угрожать, что "Сармат" скоро станет на боевое дежурство.