Что Кремль снова говорит о "Сармате"?

Владимир Путин объявил, что тяжелая межконтинентальная ракета шахтного базирования "Сармат" "почти готова" к боевому дежурству. С таким заявлением он выступил во время визита к раненым в центральный военный госпиталь минобороны России. Подобные обещания Кремля звучат ежегодно.

Например, в прошлом году Путин заявлял, что "Сармат" покажут в районах размещения на боевом дежурстве.

Летом 2023 года российский диктатор говорил, что комплексы "в ближайшее время" заступят на боевую службу. В сентябре того же года тогдашний руководитель "Роскосмоса" Юрий Борисов даже утверждал, что ракета уже якобы на дежурстве.

Ранее российская пропаганда уверяла, что ракетный комплекс может бить по США через Южный полюс, несмотря на дальность в 18 тысяч километров.

Реальные же испытания свидетельствуют о другом. Как напоминают аналитики, 21 сентября 2024 года ракета взорвалась прямо в шахте во время запуска. За все время был зафиксирован только один успешный пуск в апреле 2022 года.

А еще во времена СССР действовало правило, что межконтинентальная ракета для постановки на реальное боевое дежурство, то есть быть принятой на вооружение, должна осуществить 10 успешных пусков подряд,

Стоит отметить, что "Сармат" – модернизированная советская Р-36М2 "Воевода", которую создавали в Днепре.

