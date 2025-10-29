Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express.
Що Кремль знову каже про "Сармат"?
Володимир Путін оголосив, що важка міжконтинентальна ракета шахтного базування "Сармат" "майже готова" до бойового чергування. З такою заявою він виступив під час візиту до поранених у центральний військовий шпиталь міноборони Росії. Подібні обіцянки Кремля звучать щороку.
Наприклад, торік Путін заявляв, що "Сармат" покажуть у районах розміщення на бойовому чергуванні.
Влітку 2023 року російський диктатор говорив, що комплекси "найближчим часом" заступлять на бойову службу. У вересні того ж року тодішній керівник "Роскосмосу" Юрій Борисов навіть стверджував, що ракета вже нібито на чергуванні.
Раніше російська пропаганда запевняла, що ракетний комплекс може бити по США через Південний полюс, попри дальність у 18 тисяч кілометрів.
Реальні ж випробування свідчать про інше. Як нагадують аналітики, 21 вересня 2024 року ракета вибухнула прямо у шахті під час запуску. За весь час було зафіксовано лише один успішний пуск у квітні 2022 року.
А ще у часи СРСР діяло правило, що міжконтинентальна ракета для постановки на реальне бойове чергування, тобто бути прийнятою на озброєння, має здійснити 10 успішних пусків підряд,
Варто зазначити, що "Сармат" – модернізована радянська Р-36М2 "Воєвода", яку створювали у Дніпрі.
Нещодавні погрози Кремля зброєю
Росія знову повідомила про нібито успішне випробування ракети з ядерним двигуном "Буревісник". Головний редактор Defense Express Олег Катков пояснив у етері 24 Каналу, що "Буревісник" ще не готовий до бойового застосування.
Росія також протестувала нову ядерну торпеду "Посейдон", яку Володимир Путін назвав швидкою та без аналогів у світі.
У грудні 2025 року ракетний комплекс "Орешник" може бути введений у бойове чергування в Білорусі.