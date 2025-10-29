Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express.

Що Кремль знову каже про "Сармат"?

Володимир Путін оголосив, що важка міжконтинентальна ракета шахтного базування "Сармат" "майже готова" до бойового чергування. З такою заявою він виступив під час візиту до поранених у центральний військовий шпиталь міноборони Росії. Подібні обіцянки Кремля звучать щороку.

Наприклад, торік Путін заявляв, що "Сармат" покажуть у районах розміщення на бойовому чергуванні.

Влітку 2023 року російський диктатор говорив, що комплекси "найближчим часом" заступлять на бойову службу. У вересні того ж року тодішній керівник "Роскосмосу" Юрій Борисов навіть стверджував, що ракета вже нібито на чергуванні.

Раніше російська пропаганда запевняла, що ракетний комплекс може бити по США через Південний полюс, попри дальність у 18 тисяч кілометрів.

Реальні ж випробування свідчать про інше. Як нагадують аналітики, 21 вересня 2024 року ракета вибухнула прямо у шахті під час запуску. За весь час було зафіксовано лише один успішний пуск у квітні 2022 року.

А ще у часи СРСР діяло правило, що міжконтинентальна ракета для постановки на реальне бойове чергування, тобто бути прийнятою на озброєння, має здійснити 10 успішних пусків підряд,

– йдеться в матеріалі.

Варто зазначити, що "Сармат" – модернізована радянська Р-36М2 "Воєвода", яку створювали у Дніпрі.

